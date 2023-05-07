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"Гусака мама обменяла на хлеб" - в ташкентской школе прошел урок в честь 9 мая
"Гусака мама обменяла на хлеб" - в ташкентской школе прошел урок в честь 9 мая
Открытый урок, посвященный Дню памяти и почестей 9 мая, прошел в 91-й школе Яккасарайского района Ташкента.
2023-05-07T20:26+0500
2023-05-07T20:26+0500
2023-05-07T20:26+0500
видео
ташкент
узбекистан
9 мая
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Открытый урок, посвященный Дню памяти и почестей, прошел в 91-й школе Яккасарайского района Ташкента.Со школьниками встретился Мансур Урмеев, боец-интернационалист и дитя войны.Он рассказал о своем детстве и пел с ребятами песни военных лет. Встречу организовали администрация школы и Татарский народный культурно-просветительский центр Ташкента. Как прошел урок – смотрите в нашем видео.
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видео узбекистан ташкент открытый урок ветеран дитя войны день памяти и почестей 9 мая
видео узбекистан ташкент открытый урок ветеран дитя войны день памяти и почестей 9 мая
"Гусака мама обменяла на хлеб" - в ташкентской школе прошел урок в честь 9 мая
Открытый урок, посвященный Дню памяти и почестей 9 мая, прошел в 91-й школе Яккасарайского района Ташкента.
Открытый урок, посвященный Дню памяти и почестей, прошел в 91-й школе Яккасарайского района Ташкента.
Со школьниками встретился Мансур Урмеев, боец-интернационалист и дитя войны.
Он рассказал о своем детстве и пел с ребятами песни военных лет. Встречу организовали администрация школы и Татарский народный культурно-просветительский центр Ташкента. Как прошел урок – смотрите в нашем видео.