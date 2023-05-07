https://uz.sputniknews.ru/20230507/dobrye-i-pushistye-shtaty-obnarujili-novuyu-kitayskuyu-ugrozu-34728441.html

Добрые и пушистые: Штаты обнаружили новую китайскую угрозу

Добрые и пушистые: Штаты обнаружили новую китайскую угрозу

У Китая может появиться новый символ доброты этой нации — улыбчивые бесплавниковые черепахи из великой реки Янцзы. 07.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-07T21:00+0500

2023-05-07T21:00+0500

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колумнисты

сша

китай

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Эти странные создания были — так же, как и особый тамошний вид пресноводных дельфинов, — на грани исчезновения: их насчитывали 1012, а сейчас уже 1243. Постарались специалисты из национального заповедника в провинции Хубэй.Кто знает, возможно, дойдет и до демонстрации таких черепах в аквариумах мира, как это сейчас происходит с пандами, — каждый раз по особому арендному соглашению и всегда в знак добрых намерений Пекина к народу той или иной страны. Намерения эти становятся очевидны, когда любуешься расплывшимся в вечной счастливой улыбке ртом черепахи. Не то чтобы пушистая и добродушная тварь вроде панды, но нечто симпатичное, вдобавок живущее только в Китае и этим знаменитое.А вот панду окончательно затравили в США, откуда на родину на прошлой неделе вернулась после 20-летней доблестной службы в зоопарке особь по имени Я-Я. Встречали ее на родной земле как национальную героиню. И после этого события злобный американский ресурс CNN изошел ядом по поводу того, как млекопитающее служит средством по накачке китайского национализма. Договорились до того, что оно раздувает антиамериканские чувства. Так вот и видишь, как лапами машет и раздувает.Понятно, что китайская сторона молчать не стала. И с удовольствием — в лице профессора Сю Ляна из пекинской Школы международных отношений — подтвердила, что тут вам не просто пушистое животное черно-белого цвета. Народ считает, что оно — "одно из нас" и национальное сокровище. А "демонизация панда-дипломатии западными СМИ отражает, по сути, их потребность последних лет подавить Китай, и это типичное проявление психологической искаженности мышления".Вот так. Вообще-то, это старая история, мы говорили о ней больше года назад — как в США появилась законодательная инициатива насчет насильственной национализации (или демонополизации?) панд, чтобы таковые могли размножаться и на американской земле — без обязательной сегодня отправки детенышей в Китай. И сводился тот припадок пандоненавистничества к мысли, что это какой-то слишком мирный символ страны — стратегического конкурента США, страна эта должны ассоциироваться по всему миру с чем-то злобным и кусачим.Борьба с терроризмом, как на Западе? Получите и распишитесьС того года американская паранойя по поводу всего китайского не вылечилась. И вот сегодня мы читаем, а точнее смотрим, очередную и типичную дискуссию на правом фланге американской политики. Тема проста: чтобы вернуть США величие, стране нужно решить две задачи национального значения. Первая — расправиться с "глубинным государством", то есть окопавшейся бюрократией с ее склонностью работать только на партию демократов, а попросту на себя. И вторая: победить в новой холодной войне, в этот раз с Китаем. Или, как в США принято говорить, с Компартией Китая. А тут, понимаете ли, — добрые панды, которых любит весь мир.Но если говорить о новой холодной войне Запада против Востока, то она сильно отличается от предыдущей. В том числе по такому признаку, как привлекательность той или иной системы для обычного, не сильно политизированного человека, который все еще живет иллюзиями глобализма: мир, открытый для всех, и прочее.Раньше Запад привлекал сильнее. Сегодня же, если человек думает, что это все еще нормально — поискать себе работу в любой стране земного шара, там, где больше платят и веселее живется... И если он помнит, что в прошлую эпоху на родине было бедно, хотя и уютно, опять же панды плодятся... То для такого человека есть среди прочего абсолютно неполитическое газетное высказывание консультанта Всемирного банка по фамилии Дэн (и никто не сказал, что он гражданин КНР). Дэн занят своим делом: консультирует читателей и говорит, что сегодня человек, желающий поработать за рубежом, должен забыть о Европе. Ехать в США — да, пока это еще терпимо. Но лучше искать себе место в развитой Азии или, если ты китаец, оставаться дома.Дальше у консультанта идут цифры: в Сингапуре зарплата на такой же позиции больше, чем в Великобритании. В самом Китае зарплаты лишь чуть ниже, чем у европейцев, а вот цены и прочее качество жизни заметно лучше. В США, где пока еще платят неплохо, с ценами тоже не очень, а тут еще странности их иммиграционного режима. И добавим — общая истерика насчет того, что все китайцы шпионы, а панда — чудище, раздувающее китайский национализм.Читайте также: Мечты бывают опасны. Европа впала в детство

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колумнисты, сша, китай