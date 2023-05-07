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https://uz.sputniknews.ru/20230507/gulistan-festival-baxshy-intervyu-34724168.html
"Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании
"Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании
Фестиваль бахши в Гулистане собрал как маститых, так и молодых исполнителей из более че 40 стран мира. Участники фестиваля рассказали корреспонденту Sputnik о своей профессии.
2023-05-07T14:12+0500
2023-05-07T14:42+0500
узбекистан
культура
фестиваль
гулистан
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Гулистане продолжается фестиваль бахши, который собрал исполнителей из более чем 40 стран мира.С участниками мероприятия пообщался корреспондент Sputnik.Обычно бахши играют на домбре, но могут исполнять произведения на рубабе и дойре. Среди исполнителей на фестивале есть не только мужчины, но и девушки. Женская школа бахши может стать новым направлением, считает одна из участниц – Байсара Рахимова из Сурхандарьинской области.По ее словам, от бахши в первую очередь требуется красноречие, ведь очень важно уметь привлечь людей во время выступления, своим красноречием увлечь слушателей.В фестивале также принимают участие бахши со всего мира, среди них есть как опытные исполнители, так и молодые певцы. Одна из них – Анастасия из России.Международный фестиваль бахши посетили исполнители из многих стран, таких как Россия, Азербайджан, Турция, Египет, Республика Корея, Япония, Кыргызстан, Казахстан.В основную программу фестиваля входят конкурсы и выступления зарубежных артистов.Читайте также: Праздник национальной культуры: яркие фото с фестиваля бахши
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узбекистан сырдарьинская область гулистан фестиваль бахши интервью
узбекистан сырдарьинская область гулистан фестиваль бахши интервью

"Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании

14:12 07.05.2023 (обновлено: 14:42 07.05.2023)
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевБахши Байсара Рахимова
Бахши Байсара Рахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2023
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
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Фестиваль бахши в Гулистане собрал как маститых, так и молодых исполнителей из более че 40 стран мира. Участники фестиваля рассказали корреспонденту Sputnik о своей профессии и о том, какими качествами должен обладать настоящий бахши.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Гулистане продолжается фестиваль бахши, который собрал исполнителей из более чем 40 стран мира.
С участниками мероприятия пообщался корреспондент Sputnik.
"Я являюсь бахши уже 20 лет. Это профессия досталась мне от отца, а мой отец, Мамай Бахши, был последователем исламской школы поэтов, завоевавшей большую известность в Самарканде. Исполняю такие эпосы, как "Алпамыш", "Гёроглы", "Айчинар", "Рождение Гёроглы", "Айсулув". От бахши требуется много знаний и большой артистизм. Мы всегда поем вживую и должны при исполнении продемонстрировать все свое мастерство", — сказал Саим Эргашев из Самарканда.
Обычно бахши играют на домбре, но могут исполнять произведения на рубабе и дойре. Среди исполнителей на фестивале есть не только мужчины, но и девушки. Женская школа бахши может стать новым направлением, считает одна из участниц – Байсара Рахимова из Сурхандарьинской области.
"Я стала бахши в 13-14 лет. Мой учитель – Шоберди Болтаев, первый Народный бахши Узбекистана. Эта профессия у нас в крови. В Сурханской области ни одна свадьба не обходится без бахши, выступления которых всегда пользовались популярностью у народа. Моя цель в будущем – обучать молодых девушек в школе бахши. Я потому что я считаю, что женская школа бахши станет новым направлением древнего искусства", – сказала она.
По ее словам, от бахши в первую очередь требуется красноречие, ведь очень важно уметь привлечь людей во время выступления, своим красноречием увлечь слушателей.
В фестивале также принимают участие бахши со всего мира, среди них есть как опытные исполнители, так и молодые певцы. Одна из них – Анастасия из России.
"Я изучаю это искусство более 5 лет. На данный момент у меня есть одна авторская работа под названием "Девушка-удаганка". Я играю на дунуре, шаманском бубне, хомысе. Я впервые в Узбекистане, вижу на этом фестивале много мастеров, наблюдаю за их работой. Меня очень вдохновляют традиции разных народов", — рассказала Анастасия Алексеева.
Международный фестиваль бахши посетили исполнители из многих стран, таких как Россия, Азербайджан, Турция, Египет, Республика Корея, Япония, Кыргызстан, Казахстан.
В основную программу фестиваля входят конкурсы и выступления зарубежных артистов.
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