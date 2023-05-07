https://uz.sputniknews.ru/20230507/gulistan-festival-baxshy-intervyu-34724168.html

"Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании

"Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании

Фестиваль бахши в Гулистане собрал как маститых, так и молодых исполнителей из более че 40 стран мира. Участники фестиваля рассказали корреспонденту Sputnik о своей профессии.

2023-05-07T14:12+0500

2023-05-07T14:12+0500

2023-05-07T14:42+0500

узбекистан

культура

фестиваль

гулистан

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Гулистане продолжается фестиваль бахши, который собрал исполнителей из более чем 40 стран мира.С участниками мероприятия пообщался корреспондент Sputnik.Обычно бахши играют на домбре, но могут исполнять произведения на рубабе и дойре. Среди исполнителей на фестивале есть не только мужчины, но и девушки. Женская школа бахши может стать новым направлением, считает одна из участниц – Байсара Рахимова из Сурхандарьинской области.По ее словам, от бахши в первую очередь требуется красноречие, ведь очень важно уметь привлечь людей во время выступления, своим красноречием увлечь слушателей.В фестивале также принимают участие бахши со всего мира, среди них есть как опытные исполнители, так и молодые певцы. Одна из них – Анастасия из России.Международный фестиваль бахши посетили исполнители из многих стран, таких как Россия, Азербайджан, Турция, Египет, Республика Корея, Япония, Кыргызстан, Казахстан.В основную программу фестиваля входят конкурсы и выступления зарубежных артистов.Читайте также: Праздник национальной культуры: яркие фото с фестиваля бахши

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