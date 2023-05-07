"Это станет новым направлением искусства": бахши рассказали о своем призвании
14:12 07.05.2023 (обновлено: 14:42 07.05.2023)
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевБахши Байсара Рахимова
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль бахши в Гулистане собрал как маститых, так и молодых исполнителей из более че 40 стран мира. Участники фестиваля рассказали корреспонденту Sputnik о своей профессии и о том, какими качествами должен обладать настоящий бахши.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. В Гулистане продолжается фестиваль бахши, который собрал исполнителей из более чем 40 стран мира.
С участниками мероприятия пообщался корреспондент Sputnik.
"Я являюсь бахши уже 20 лет. Это профессия досталась мне от отца, а мой отец, Мамай Бахши, был последователем исламской школы поэтов, завоевавшей большую известность в Самарканде. Исполняю такие эпосы, как "Алпамыш", "Гёроглы", "Айчинар", "Рождение Гёроглы", "Айсулув". От бахши требуется много знаний и большой артистизм. Мы всегда поем вживую и должны при исполнении продемонстрировать все свое мастерство", — сказал Саим Эргашев из Самарканда.
Обычно бахши играют на домбре, но могут исполнять произведения на рубабе и дойре. Среди исполнителей на фестивале есть не только мужчины, но и девушки. Женская школа бахши может стать новым направлением, считает одна из участниц – Байсара Рахимова из Сурхандарьинской области.
"Я стала бахши в 13-14 лет. Мой учитель – Шоберди Болтаев, первый Народный бахши Узбекистана. Эта профессия у нас в крови. В Сурханской области ни одна свадьба не обходится без бахши, выступления которых всегда пользовались популярностью у народа. Моя цель в будущем – обучать молодых девушек в школе бахши. Я потому что я считаю, что женская школа бахши станет новым направлением древнего искусства", – сказала она.
По ее словам, от бахши в первую очередь требуется красноречие, ведь очень важно уметь привлечь людей во время выступления, своим красноречием увлечь слушателей.
В фестивале также принимают участие бахши со всего мира, среди них есть как опытные исполнители, так и молодые певцы. Одна из них – Анастасия из России.
"Я изучаю это искусство более 5 лет. На данный момент у меня есть одна авторская работа под названием "Девушка-удаганка". Я играю на дунуре, шаманском бубне, хомысе. Я впервые в Узбекистане, вижу на этом фестивале много мастеров, наблюдаю за их работой. Меня очень вдохновляют традиции разных народов", — рассказала Анастасия Алексеева.
Международный фестиваль бахши посетили исполнители из многих стран, таких как Россия, Азербайджан, Турция, Египет, Республика Корея, Япония, Кыргызстан, Казахстан.
В основную программу фестиваля входят конкурсы и выступления зарубежных артистов.
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