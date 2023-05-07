https://uz.sputniknews.ru/20230507/prognoz-pogody-7-maya-uzbekistan-34712917.html
Прогноз погоды на 7 мая
Прогноз погоды на 7 мая
Синоптики рассказали, какая будет сегодня в республике погода.
2023-05-07T09:05+0500
2023-05-07T09:05+0500
2023-05-07T09:05+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сегодня по предгорным и горным районам Узбекистана ожидаются селе-паводковые явления, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза, град и снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
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узгидромет прогноз погоды на выходные узбекистан будет ли дождь сели наводнения в узбекистане узбекистан узгидромет синоптики предупредили 7 мая воскресенье
узгидромет прогноз погоды на выходные узбекистан будет ли дождь сели наводнения в узбекистане узбекистан узгидромет синоптики предупредили 7 мая воскресенье
Прогноз погоды на 7 мая
Синоптики рассказали, какая будет сегодня в республике погода. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Сегодня по предгорным и горным районам Узбекистана ожидаются селе-паводковые явления, передает
Узгидромет.
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами сильный дождь, гроза, град и снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.