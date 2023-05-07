https://uz.sputniknews.ru/20230507/prognoz-pogody-7-maya-uzbekistan-34712917.html

Прогноз погоды на 7 мая

Прогноз погоды на 7 мая

Синоптики рассказали, какая будет сегодня в республике погода.

2023-05-07T09:05+0500

2023-05-07T09:05+0500

2023-05-07T09:05+0500

общество

узбекистан

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сегодня по предгорным и горным районам Узбекистана ожидаются селе-паводковые явления, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь, гроза, град и снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

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