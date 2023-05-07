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Завораживающие виды Страны восходящего солнца — фото
Завораживающие виды Страны восходящего солнца — фото
С 8 мая Япония снимает все антиковидные ограничения для туристов. Как сейчас выглядит Страна восходящего солнца - в фотоподборке Sputnik.
2023-05-07T22:00+0500
2023-05-07T22:00+0500
2023-05-07T22:00+0500
фото
япония
достопримечательности
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япония культура достопримечательности туризм храм токио томачидори камакура канагава цуругаока хатимангу сенсодзи котоку-ин
япония культура достопримечательности туризм храм токио томачидори камакура канагава цуругаока хатимангу сенсодзи котоку-ин
Завораживающие виды Страны восходящего солнца — фото
С 8 мая Япония снимает все антиковидные ограничения для туристов. Теперь въезжающим не нужно предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста. Как сейчас выглядит Страна восходящего солнца - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Торговая улица Комати-дори в городе Камакуре в префектуре Канагава.
Торговая улица Комати-дори в городе Камакуре в префектуре Канагава.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
"Водный автобус" на реке Сумида в Токио.
"Водный автобус" на реке Сумида в Токио.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.
Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.
Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.
Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.
© AFP 2023 / Philip Fong
Туристы катаются на рикше в Токио.
Туристы катаются на рикше в Токио.
© AFP 2023 / Philip Fong
Храм Сенсодзи в Токио.
© AFP 2023 / Philip Fong
Храм Сенсодзи в Токио.
© AFP 2023 / Philip Fong
Храм Сенсодзи в Токио.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Статуя Будды в храме Котоку-ин в городе Камакура.
Статуя Будды в храме Котоку-ин в городе Камакура.