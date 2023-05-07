Завораживающие виды Страны восходящего солнца — фото

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С 8 мая Япония снимает все антиковидные ограничения для туристов. Теперь въезжающим не нужно предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста. Как сейчас выглядит Страна восходящего солнца - в фотоподборке Sputnik.