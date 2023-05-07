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Завораживающие виды Страны восходящего солнца — фото
Завораживающие виды Страны восходящего солнца — фото
С 8 мая Япония снимает все антиковидные ограничения для туристов. Как сейчас выглядит Страна восходящего солнца - в фотоподборке Sputnik.
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фото
япония
достопримечательности
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япония культура достопримечательности туризм храм токио томачидори камакура канагава цуругаока хатимангу сенсодзи котоку-ин
япония культура достопримечательности туризм храм токио томачидори камакура канагава цуругаока хатимангу сенсодзи котоку-ин

Завораживающие виды Страны восходящего солнца — фото

22:00 07.05.2023
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С 8 мая Япония снимает все антиковидные ограничения для туристов. Теперь въезжающим не нужно предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста. Как сейчас выглядит Страна восходящего солнца - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Торговая улица Комати-дори в городе Камакуре в префектуре Канагава.

Торговая улица Комати-дори в городе Камакуре в префектуре Канагава. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Торговая улица Комати-дори в городе Камакуре в префектуре Канагава.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

"Водный автобус" на реке Сумида в Токио.

&quot;Водный автобус&quot; на реке Сумида в Токио. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

"Водный автобус" на реке Сумида в Токио.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Цуругаока Хатимангу в префектуре Канагава.

© AFP 2023 / Philip Fong

Туристы катаются на рикше в Токио.

Туристы катаются на рикше в Токио. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2023 / Philip Fong

Туристы катаются на рикше в Токио.

© AFP 2023 / Philip Fong

Храм Сенсодзи в Токио.

Храм Сенсодзи в Токио. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Philip Fong

Храм Сенсодзи в Токио.

© AFP 2023 / Philip Fong

Храм Сенсодзи в Токио.

Храм Сенсодзи в Токио. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2023 / Philip Fong

Храм Сенсодзи в Токио.

© AFP 2023 / Philip Fong

Храм Сенсодзи в Токио.

Храм Сенсодзи в Токио. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2023 / Philip Fong

Храм Сенсодзи в Токио.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Статуя Будды в храме Котоку-ин в городе Камакура.

Статуя Будды в храме Котоку-ин в городе Камакура. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Статуя Будды в храме Котоку-ин в городе Камакура.

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