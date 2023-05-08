https://uz.sputniknews.ru/20230508/34729854.html

Собираемся на природу: что взять с собой из еды

Собираемся на природу: что взять с собой из еды

Собираетесь на пикник и думаете, что с собой взять? Что можно хранить без холодильника и как сохранить дольше продукты, которые нуждаются в холоде, – в обзоре Sputnik.

2023-05-08T07:00+0500

2023-05-08T07:00+0500

2023-05-08T07:00+0500

это интересно

пикник

продукты

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Что взять с собой на пикник, какие продукты можно хранить без холодильника даже в жару, а также как дольше сохранить те, которым нужен холод, – в специальной справке Sputnik Беларусь.Прогулка на велосипедеПервый вариант – простой. Вы собрались на велопрогулку, с собой только рюкзак, ничего тяжелого брать не хотите.Многие предпочитают сделать бутерброды дома, но мы советуем взять для них все продукты - и сделать уже на месте. Так бутерброды точно не раздавятся в дороге и будут иметь гораздо более аппетитный вид.ЗеленьШпинат, латук, щавель, кинза, петрушка, укроп, мангольд, лук, базилик, руккола — все, что душа пожелает. Вымыть лучше заранее, потом обсушить и упаковать. И хорошо бы захватить соль и перец.ОвощиПомидоры, огурцы, редис, свежая капуста, сладкий перец. Можно взять и картошку – сырую (чтобы потом запечь ее на углях) или отваренную в мундире.СырСыр полутвердый, плавленый и сыр с белой плесенью лучше с собой не брать: на солнце он быстро теряет свою привлекательность.На природе хорошо идут мягкие рассольные сыры (от сулугуни до феты, от чечила до моцареллы), твердые сыры (вроде пармезана и чеддера), некоторые виды копченых сыров — те копченые "косички", что обычно покупают к пиву, не сильно портятся на жаре. Сыры подойдут и на бутерброды, для салата и в качестве самостоятельной закуски. Твердый сыр лучше наломать, натереть или нарезать заранее.ХлебВыбирайте на свой вкус: хотите – классический бородинский или батон, а хотите – тонкий лаваш, он придется особенно кстати, если вы планируете разжигать костер, в нем прекрасно запекается сулугуни. Всевозможные лепешки на пикнике тоже отлично подойдут.ФруктыИх можно заранее вымыть и упаковать в специальные пластиковые емкости.Чай и кофеЕсли вы не представляете себе пикника без горячего чая и кофе, возьмите его с собой в термосе. Термос предварительно сполосните кипятком, чтобы он держал тепло. Любители чая могут взять с собой термос с заранее заваренным чаем — или с кипятком и отдельно чайные пакетики. Если в компании есть любители кофе с молоком, нагрейте немного молока (но не кипятите!) и налейте его в другой маленький термос.ВодаПитьевой воды много не бывает: она понадобится и в дороге, и на пикнике.За город на машинеЭтот вариант дает больше возможностей: в машину можно и мангал загрузить, и угли, и переносной холодильник, если он у вас есть.ОвощиВо-первых, все те же, что указаны выше, во-вторых, для запекания на гриле подойдут кабачки, болгарский перец, початки кукурузы и баклажаны.Мясо на шашлыкЕго лучше купить и замариновать заранее.РыбаЛосось, семга, форель, осетр, скумбрия, зубатка, треска, сом, сазан прекрасно подходят для запекания на гриле. На шпажках хорошо запекать креветки.СоусыЧесночный, ткемали, соевый, майонез, сацебели, наршараб, рыбный, брусничный, цацики, песто — любой на ваш вкус. Можно приготовить дома, можно купить по дороге в магазине.Остается самый главный вопрос: что делать, чтобы продукты не испортились в жару?Альтернатива холодильнику в дорогеАвтохолодильник: переносной аппарат для долгих поездокОн подключается к прикуривателю, работает от сети 220 В через собственный провод или специальный переходник. Один из немногих вариантов, позволяющих взять на пикник молочные и скоропортящиеся продукты.Сумка-холодильникИзотермическая сумка, или сумка-холодильник, от автохолодильника отличается тем, что холод не создает, а лишь сохраняет в том, поэтому в комплекте желательно иметь аккумуляторы холода. Если есть возможность взять несколько таких сумок, то лучше разложить продукты по ним на несколько приемов пищи.Теплосберегающий короб из утеплителяЕго можно сделать самостоятельно. Вам понадобится сумка из плотной ткани. Тонкий утеплитель с фольгой можно купить на рынке, он хорошо гнется и режется. По внутренним размерам вырежьте детали для короба из утеплителя. Грани короба склейте скотчем из фольги. Еще понадобятся аккумуляторы холода – возьмите те, что есть в морозилке или налейте воду в пластиковые бутылки или грелку и заморозьте.Охлажденные или замороженные продукты заверните в бумагу или газеты - это создаст термоизоляционный эффект. И запомните, при каждом открытии сумки теряется большое количество холода.Термоизоляционные пакетыСохраняют холод около 3-4 часов. Стоят дешевле всего, можно разложить все продукты отдельно. Их вполне можно использовать в коробе, описанном выше.Как сохранить продукты без холодильникаСамое простое – переложить продукты в емкости и поместить под струю воды – в обычном водопроводе она в среднем 5-15 градусов. На природе можно сложить все в ведро, поставить в ближайшую реку или ручей и накрыть. на всякий случай ведро лучше привязать – течение может оказаться сильным.Молочные продукты без холодильника:Свежая рыбаПродукт скоропортящийся, единственный вариант хранения – предварительная обработка. Выпотрошите рыбу, удалите жабры, насухо вытрите всю тушку. Затем в брюшную полость уложите бумажную салфетку, натрите солью и заверните все в бумагу. Перед готовкой можно уже не солить.Овощи и фруктыОвощи и фрукты хранить нужно только в сухом виде: мыть лучше непосредственно перед едой. Если уже помыли - то тщательно протрите перед тем как складывать.Яблоки и груши лучше хранить отдельно, каждый плод предварительно завернув в бумагу. Бананы заверните в пленку, а зелень сложите в полиэтиленовый мешок и плотно закройте. Цветную капусту хранить в темном месте, огурцы, помидоры и баклажаны уложить в один ряд в неглубокую емкость и не закрывать. Перец в плетеных корзинах в проветриваемом месте может лежать несколько недель, без воздуха же быстро портится.Мясо и птицаПортятся тоже очень быстро, чтобы лучше сохранились, можно на выбор:Читайте также:

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