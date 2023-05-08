https://uz.sputniknews.ru/20230508/katyusha-na-dutare--video-34636298.html

"Катюша" на дутаре — видео

"Катюша" на дутаре — видео

К Дню Победы знаменитую "Катюшу" на национальных узбекских инструментах исполнили музыканты Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

2023-05-08T19:20+0500

2023-05-08T19:20+0500

2023-05-08T19:20+0500

узбекистан

культура

музыка

песня

день победы

вов

общество

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Вот так звучит “Катюша” в сопровождении рубаба, танбура и дойры. Одну из самых популярных песен военных лет исполнили музыканты Государственного института искусств и культуры Узбекистана.Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.

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