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Стала известна дата досрочных выборов президента Узбекистана
https://uz.sputniknews.ru/20230508/katyusha-na-dutare--video-34636298.html
"Катюша" на дутаре — видео
"Катюша" на дутаре — видео
К Дню Победы знаменитую "Катюшу" на национальных узбекских инструментах исполнили музыканты Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
2023-05-08T19:20+0500
2023-05-08T19:20+0500
узбекистан
культура
музыка
песня
день победы
вов
общество
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Вот так звучит “Катюша” в сопровождении рубаба, танбура и дойры. Одну из самых популярных песен военных лет исполнили музыканты Государственного института искусств и культуры Узбекистана.Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.
узбекистан
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культура узбекистан музыка песня день победы вов общество
культура узбекистан музыка песня день победы вов общество

"Катюша" на дутаре — видео

19:20 08.05.2023
© Sputnik
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Ко Дню Победы знаменитую "Катюшу" на национальных узбекских инструментах исполнили музыканты Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
Вот так звучит “Катюша” в сопровождении рубаба, танбура и дойры. Одну из самых популярных песен военных лет исполнили музыканты Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.
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