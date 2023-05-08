https://uz.sputniknews.ru/20230508/pamyati-vcherashnix-shkolnikov-ne-vernuvshixsya-s-voyny--video-34754838.html

Памяти вчерашних школьников, не вернувшихся с войны — видео

Памяти вчерашних школьников, не вернувшихся с войны — видео

На территории одной из школ Ташкента есть памятник. На нем высечены имена выпускников школы,которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

2023-05-08T21:00+0500

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узбекистан

ташкент

памятник

школа

вов

выпускник

общество

день победы

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На территории школы № 91 — одного из старейших общеобразовательных заведений Ташкента установлен уникальный памятник. На нем написано: "Будьте памяти достойны ровесников, ушедших навсегда".Мемориальный комплекс посвятили ученикам, отправившимся на фронт в годы Великой Отечественной войны. Их имена высечены на мраморной плите.Об истории этого памятника — в нашем сюжете.Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.

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