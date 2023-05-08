https://uz.sputniknews.ru/20230508/pamyati-vcherashnix-shkolnikov-ne-vernuvshixsya-s-voyny--video-34754838.html
Памяти вчерашних школьников, не вернувшихся с войны — видео
Памяти вчерашних школьников, не вернувшихся с войны — видео
На территории одной из школ Ташкента есть памятник. На нем высечены имена выпускников школы,которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
2023-05-08T21:00+0500
2023-05-08T21:00+0500
2023-05-08T21:00+0500
узбекистан
ташкент
памятник
школа
вов
выпускник
общество
день победы
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На территории школы № 91 — одного из старейших общеобразовательных заведений Ташкента установлен уникальный памятник. На нем написано: "Будьте памяти достойны ровесников, ушедших навсегда".Мемориальный комплекс посвятили ученикам, отправившимся на фронт в годы Великой Отечественной войны. Их имена высечены на мраморной плите.Об истории этого памятника — в нашем сюжете.Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент памятник школа вов выпускник общество
узбекистан ташкент памятник школа вов выпускник общество
Памяти вчерашних школьников, не вернувшихся с войны — видео
На территории одной из школ Ташкента есть памятник. На нем высечены имена выпускников школы,которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
На территории школы № 91 — одного из старейших общеобразовательных заведений Ташкента установлен уникальный памятник. На нем написано: "Будьте памяти достойны ровесников, ушедших навсегда".
Мемориальный комплекс посвятили ученикам, отправившимся на фронт в годы Великой Отечественной войны. Их имена высечены на мраморной плите.
Об истории этого памятника — в нашем сюжете.