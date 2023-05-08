https://uz.sputniknews.ru/20230508/putin-vstretilsya-s-shavkatom-mirziyoevym-34765258.html

Путин встретился с Шавкатом Мирзиёевым

Путин встретился с Шавкатом Мирзиёевым

Президент Узбекистана прибыл в Москву для участия в мероприятиях в честь 78 годовщины победы над фашистской Германией.

2023-05-08T23:30+0500

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2023-05-08T23:31+0500

узбекистан

россия

москва

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле. Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В аэропорту Внуково президента Узбекистана встретил заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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