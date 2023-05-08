https://uz.sputniknews.ru/20230508/putin-vstretilsya-s-shavkatom-mirziyoevym-34765258.html
Путин встретился с Шавкатом Мирзиёевым
Путин встретился с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Узбекистана прибыл в Москву для участия в мероприятиях в честь 78 годовщины победы над фашистской Германией.
2023-05-08T23:30+0500
2023-05-08T23:30+0500
2023-05-08T23:31+0500
узбекистан
россия
москва
политика
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле. Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В аэропорту Внуково президента Узбекистана встретил заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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россия москва узбекистан президент шавкат мирзиёев владимир путин встреча
россия москва узбекистан президент шавкат мирзиёев владимир путин встреча
Путин встретился с Шавкатом Мирзиёевым
23:30 08.05.2023 (обновлено: 23:31 08.05.2023)
Президент Узбекистана прибыл в Москву для участия в мероприятиях в честь 78 годовщины победы над фашистской Германией.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле.
Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В аэропорту Внуково президента Узбекистана встретил заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.