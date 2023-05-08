https://uz.sputniknews.ru/20230508/rossiya-orujiye-primeneniye-kiyev-plany-kontrnastupleniye-sryv-34746325.html

Российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению — СМИ

Российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению — СМИ

В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

2023-05-08T14:36+0500

2023-05-08T14:36+0500

2023-05-08T14:49+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Об этом сообщает РИА Новости.В своей статье они ссылаются на мнение советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Читайте также: Подводные кабели — под ударом: Запад нашел еще одну причину бояться России

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