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Российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению — СМИ
Российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению — СМИ
В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.
2023-05-08T14:36+0500
2023-05-08T14:36+0500
2023-05-08T14:49+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Об этом сообщает РИА Новости.В своей статье они ссылаются на мнение советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Читайте также: Подводные кабели — под ударом: Запад нашел еще одну причину бояться России
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россия украина оружие вооружение авиация в мире
россия украина оружие вооружение авиация в мире
Российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению — СМИ
14:36 08.05.2023 (обновлено: 14:49 08.05.2023)
В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Об этом сообщает РИА Новости.
"По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. В то время, как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование", — указали журналисты.
В своей статье они ссылаются на мнение советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".
“На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы”, — отметил Игнат.
В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.