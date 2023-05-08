https://uz.sputniknews.ru/20230508/shavkat-mirziyoyev-rabochit-vizit-rossiya-34758774.html

Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Россию

Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Россию

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной... 08.05.2023, Sputnik Узбекистан

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россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

день победы

парад победы

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщила пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы президента Узбекистана, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении.

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россия, шавкат мирзиёев, владимир путин, день победы, парад победы