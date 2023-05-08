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Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Россию
Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Россию
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной... 08.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-08T20:09+0500
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2023-05-08T20:26+0500
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
день победы
парад победы
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщила пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы президента Узбекистана, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении.
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россия, шавкат мирзиёев, владимир путин, день победы, парад победы
россия, шавкат мирзиёев, владимир путин, день победы, парад победы
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщила пресс-служба главы государства.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания, глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы президента Узбекистана, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении.