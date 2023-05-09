https://uz.sputniknews.ru/20230509/calyut-maya-progremel-tashkent-video-34751028.html

Грандиозный салют, посвященный 9 мая, прогремел в Ташкенте — видео

Грандиозный салют, посвященный 9 мая, прогремел в Ташкенте — видео

В этом году, по словам очевидцев, он оказался более зрелищным, чем в предыдущие годы.

2023-05-09T21:48+0500

2023-05-09T21:48+0500

2023-05-09T21:48+0500

узбекистан

салют

9 мая

день памяти и почестей

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Сегодня в Узбекистане отмечают День памяти и почестей. В парке "Новый Узбекистан" организовали праздничный салют, сообщает корреспондент Sputnik.В этом году, по словам очевидцев, он оказался более зрелищным, чем в предыдущие годы. Посмотреть на него пришли сотни ташкентцев.Незабываемые кадры праздничного салюта — в нашем видео.Смотрите больше видео в нашем Telegram-канале.

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