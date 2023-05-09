https://uz.sputniknews.ru/20230509/calyut-maya-progremel-tashkent-video-34751028.html
Грандиозный салют, посвященный 9 мая, прогремел в Ташкенте — видео
Грандиозный салют, посвященный 9 мая, прогремел в Ташкенте — видео
В этом году, по словам очевидцев, он оказался более зрелищным, чем в предыдущие годы.
2023-05-09T21:48+0500
2023-05-09T21:48+0500
2023-05-09T21:48+0500
узбекистан
салют
9 мая
день памяти и почестей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/09/34785371_0:0:1617:909_1920x0_80_0_0_f3353a27e42bed438501c72c16793c24.jpg
Сегодня в Узбекистане отмечают День памяти и почестей. В парке "Новый Узбекистан" организовали праздничный салют, сообщает корреспондент Sputnik.В этом году, по словам очевидцев, он оказался более зрелищным, чем в предыдущие годы. Посмотреть на него пришли сотни ташкентцев.Незабываемые кадры праздничного салюта — в нашем видео.Смотрите больше видео в нашем Telegram-канале.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/09/34785371_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1b279232c1b4a9864a791ff3a6d9e92d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан салют праздник 9 мая день памяти и почестей новый узбекистан
узбекистан салют праздник 9 мая день памяти и почестей новый узбекистан
Грандиозный салют, посвященный 9 мая, прогремел в Ташкенте — видео
В этом году, по словам очевидцев, он оказался более зрелищным, чем в предыдущие годы.
Сегодня в Узбекистане отмечают День памяти и почестей. В парке "Новый Узбекистан" организовали праздничный салют, сообщает корреспондент Sputnik.
В этом году, по словам очевидцев, он оказался более зрелищным, чем в предыдущие годы. Посмотреть на него пришли сотни ташкентцев.
Незабываемые кадры праздничного салюта — в нашем видео.