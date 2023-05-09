https://uz.sputniknews.ru/20230509/rossiya-moskva-parad-pobedy-krasnaya-ploschad-vremya-nachalo-34770622.html

Когда начнется Парад Победы в Москве и где посмотреть его онлайн

Когда начнется Парад Победы в Москве и где посмотреть его онлайн

Парад на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени, в 12.00 по ташкентскому. В нем примут участие лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Беларуси.

2023-05-09T11:31+0500

2023-05-09T11:31+0500

2023-05-09T11:40+0500

россия

москва

парад победы

красная площадь

день победы

9 мая

общество

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/09/26057136_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_142e77d79179066c0817d66259e702f3.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 10.00 по московскому времени, в 12.00 по ташкентскому. Он пройдет на Красной площади в Москве.Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте.Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие и выступит с речью.Также в нем будут участвовать лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Беларуси.Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве подарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает РИА Новости.Подарки подготовлены на трибунах - на местах для зрителей. В красных мешочках с символикой 9 Мая находятся пледы, конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".

россия

красная площадь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия москва день победы парад победы красная площадь 9 мая.