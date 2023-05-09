https://uz.sputniknews.ru/20230509/rossiya-moskva-parad-pobedy-krasnaya-ploschad-vremya-nachalo-34770622.html
Когда начнется Парад Победы в Москве и где посмотреть его онлайн
Когда начнется Парад Победы в Москве и где посмотреть его онлайн
Парад на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени, в 12.00 по ташкентскому. В нем примут участие лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Беларуси.
2023-05-09T11:31+0500
2023-05-09T11:31+0500
2023-05-09T11:40+0500
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красная площадь
день победы
9 мая
общество
день победы
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 10.00 по московскому времени, в 12.00 по ташкентскому. Он пройдет на Красной площади в Москве.Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте.Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие и выступит с речью.Также в нем будут участвовать лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Беларуси.Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве подарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает РИА Новости.Подарки подготовлены на трибунах - на местах для зрителей. В красных мешочках с символикой 9 Мая находятся пледы, конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".
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россия москва день победы парад победы красная площадь 9 мая.
россия москва день победы парад победы красная площадь 9 мая.
Когда начнется Парад Победы в Москве и где посмотреть его онлайн
11:31 09.05.2023 (обновлено: 11:40 09.05.2023)
Парад на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени, в 12.00 по ташкентскому. В нем примут участие лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Беларуси.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 10.00 по московскому времени, в 12.00 по ташкентскому. Он пройдет на Красной площади в Москве.
Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте.
Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие и выступит с речью.
Также в нем будут участвовать лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Беларуси.
Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве подарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает РИА Новости.
Подарки подготовлены на трибунах - на местах для зрителей. В красных мешочках с символикой 9 Мая находятся пледы, конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".