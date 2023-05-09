https://uz.sputniknews.ru/20230509/svyaschennyy-prazdnik-dlya-vsex-lidery-stran-sng-uchastvovali-v-parade-pobedy-v-moskve--foto-34775722.html

Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве – фото

Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве – фото

В торжествах, посвященных 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси.

2023-05-09T21:00+0500

2023-05-09T21:00+0500

2023-05-09T21:00+0500

день победы

россия

москва

парад победы

фото

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Москве завершился традиционный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В параде на Красной Площади приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси.Как отметил в своей речи Владимир Путин, участие лидеров стран СНГ имеет особое значение.После окончания парада, Владимир Путин и иностранные гости возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду и пообщались с ветеранами ВОВ, военнослужащими и курсантами, участвовавшими в параде.

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