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Украшение Санкт-Петербурга ко Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
День Победы
9 мая известен в истории как День Победы. В 2023 году Великой Победе исполнилось 78 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20230509/svyaschennyy-prazdnik-dlya-vsex-lidery-stran-sng-uchastvovali-v-parade-pobedy-v-moskve--foto-34775722.html
Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве – фото
Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве – фото
В торжествах, посвященных 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси.
2023-05-09T21:00+0500
2023-05-09T21:00+0500
день победы
россия
москва
парад победы
фото
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Москве завершился традиционный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В параде на Красной Площади приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси.Как отметил в своей речи Владимир Путин, участие лидеров стран СНГ имеет особое значение.После окончания парада, Владимир Путин и иностранные гости возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду и пообщались с ветеранами ВОВ, военнослужащими и курсантами, участвовавшими в параде.
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фото россия москва парад победы участие лидеры стран снг узбекистан казахстан таджикистан туркменистан армения беларусь шавкат мирзиёев владимир путин возложение цветов вечный огонь ветераны
фото россия москва парад победы участие лидеры стран снг узбекистан казахстан таджикистан туркменистан армения беларусь шавкат мирзиёев владимир путин возложение цветов вечный огонь ветераны

Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве – фото

21:00 09.05.2023
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В торжествах, посвященных 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси. Самые яркие кадры Парада Победы – в фотоподборке Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Москве завершился традиционный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В параде на Красной Площади приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси.
Как отметил в своей речи Владимир Путин, участие лидеров стран СНГ имеет особое значение.
"Очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигам наших предков. Они вместе сражались, и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом", - подчеркнул Владимир Путин.
После окончания парада, Владимир Путин и иностранные гости возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду и пообщались с ветеранами ВОВ, военнослужащими и курсантами, участвовавшими в параде.
© Sputnik
Приехавшие в Москву лидеры стран СНГ на параде - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik
© Sputnik
Приехавшие в Москву лидеры стран СНГ на параде - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik
© Sputnik
Приехавшие в Москву лидеры стран СНГ на параде - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы - Sputnik Узбекистан
4/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы - Sputnik Узбекистан
5/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Sputnik
Лидеры стран СНГ после Парада Победы идут возлагать венки к Могиле Неизвестного Солдата - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы - Sputnik Узбекистан
7/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы - Sputnik Узбекистан
8/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк9 мая 2023. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа), президент Белоруссии Александр Лукашенко (второй справа) после окончания парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Екатерина Штукина
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы - Sputnik Узбекистан
10/10
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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