Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве – фото
В торжествах, посвященных 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси. Самые яркие кадры Парада Победы – в фотоподборке Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Москве завершился традиционный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В параде на Красной Площади приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси.
Как отметил в своей речи Владимир Путин, участие лидеров стран СНГ имеет особое значение.
"Очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигам наших предков. Они вместе сражались, и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом", - подчеркнул Владимир Путин.
После окончания парада, Владимир Путин и иностранные гости возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду и пообщались с ветеранами ВОВ, военнослужащими и курсантами, участвовавшими в параде.
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк9 мая 2023. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа), президент Белоруссии Александр Лукашенко (второй справа) после окончания парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан