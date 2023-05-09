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Во сколько и где в Ташкенте будет салют в честь 9 мая
Во сколько и где в Ташкенте будет салют в честь 9 мая
Вечером 9 мая на территории парка "Новый Узбекистан" в Ташкенте запустят праздничный фейерверк.
2023-05-09T13:27+0500
2023-05-09T13:27+0500
2023-05-09T13:29+0500
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день победы
ташкент
салют
министерство обороны узбекистана
общество
парк
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте 9 мая прогремит праздничный салют, его можно будет увидеть в парке "Новый Узбекистан" в 21.00 по местному времени, рассказали корреспонденту Sputnik в министерстве обороны республики.Видео с места события вы сможете увидеть на нашем сайте.Также для жителей и гостей столицы в этот день подготовили музыкальное шоу, сообщается в Telegram-канале парка.
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узбекистан ташкент день победы салют министерство обороны узбекистана парк общество
узбекистан ташкент день победы салют министерство обороны узбекистана парк общество
Во сколько и где в Ташкенте будет салют в честь 9 мая
13:27 09.05.2023 (обновлено: 13:29 09.05.2023)
Вечером 9 мая на территории парка "Новый Узбекистан" в Ташкенте запустят праздничный фейерверк.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте 9 мая прогремит праздничный салют, его можно будет увидеть в парке "Новый Узбекистан" в 21.00 по местному времени, рассказали корреспонденту Sputnik в министерстве обороны республики.
Видео с места события вы сможете увидеть на нашем сайте.
Также для жителей и гостей столицы в этот день подготовили музыкальное шоу, сообщается в Telegram-канале
парка.