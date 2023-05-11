https://uz.sputniknews.ru/20230511/bayden-zabludilsa-na-stsene-34841385.html

"Мы выиграем этот бой!" — заявил Байден и… заблудился

"Мы выиграем этот бой!" — заявил Байден и… заблудился

После заявления о возможном дефолте президент США Джо Байден заблудился на сцене.

2023-05-11T11:05+0500

2023-05-11T11:05+0500

2023-05-11T11:05+0500

сша

джо байден

президент

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости.Трансляцию выступления президента вел YouTube-канал PBS NewsHour. На видео видно, как Байден заявляет: "Мы выиграем этот бой!", а затем судорожно пытается найти выход со сцены, пытаясь скрыть неловкость за шутливыми жестами.После нескольких попыток президента спуститься со сцены самостоятельно, к нему подошел помощник и указал правильное направление.Джо Байден уже не в первый раз теряется в пространстве. В марте, после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады, пожилой глава государства не сразу смог покинуть сцену. Не раз он оступался, поднимаясь по трапу самолета.Несколько раз президент Байден пытался поздороваться с невидимкой — протягивал руку для рукопожатия, когда рядом с ним никого не было. Нередко Джо Байден допускает оговорки, которые журналисты уже окрестили "байденизмами".Восьмидесятилетний Джо Байден является самым пожилым президентом США в истории. Следующие президентские выборы в стране пройдут в ноябре 2024 года. Байден уже заявил о своем намерении баллотироваться на следующий срок.Читайте также: Байден заслужил второй срок в Белом доме

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сша соединенные штаты америки президент джо байден заблудился на сцене ориентация в пространстве не нашел выход