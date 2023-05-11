https://uz.sputniknews.ru/20230511/migrant-rossiya-vozmojnost-registratsiya-onlayn-novyy-zakon-34849341.html
Мигранты в России смогут зарегистрироваться онлайн — новый закон
Мигранты в России смогут зарегистрироваться онлайн — новый закон
Онлайн-регистрация стала еще одним удобством для трудовых мигрантов в России
2023-05-11T21:00+0500
2023-05-11T21:00+0500
2023-05-11T21:00+0500
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иностранцы
закон
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, предусматривающий возможность для иностранцев оповещать о своём прибытии в РФ через портал "Госуслуги". Об этом сообщает Telegram-канал "Мусофир" (Мигрант).В соответствии с изменениями в миграционном законодательстве онлайн-регистрация будет состоять из следующих этапов:После принятия закона оригинал регистрационного бланка от мигрантов требоваться не будет. Достаточно иметь при себе его копию.Закон вступит в силу через 180 дней после его подписания Владимиром Путиным.Напомним, что в последние годы миграционное законодательство РФ смягчается. В частности, в 2022 году иностранцам разрешили менять цель въезда в миграционной карте без выезда из России. А с начала этого года трудовые мигранты и члены их семей могут оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС).В марте 2023 года МВД России одобрило предложения о продлении срока действия трудового патента — документа, позволяющего мигрантам работать — с 1 до 3 лет.
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узбекистан россия мигрант миграция трудовой патент онлайн регистрация закон президент владимир путин госуслуги иностранцы
узбекистан россия мигрант миграция трудовой патент онлайн регистрация закон президент владимир путин госуслуги иностранцы
Мигранты в России смогут зарегистрироваться онлайн — новый закон
Онлайн-регистрация стала еще одним удобством для трудовых мигрантов в России.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, предусматривающий возможность для иностранцев оповещать о своём прибытии в РФ через портал "Госуслуги". Об этом сообщает Telegram-канал "Мусофир" (Мигрант)
.
В соответствии с изменениями в миграционном законодательстве онлайн-регистрация будет состоять из следующих этапов:
открытие личного кабинета на портале "Госуслуги";
заполнение регистрационной формы;
подтверждение гражданина РФ, являющегося собственником жилья (онлайн);
направление документа в Главное управление по вопросам миграции МВД России (онлайн).
После принятия закона оригинал регистрационного бланка от мигрантов требоваться не будет. Достаточно иметь при себе его копию.
Закон вступит в силу через 180 дней после его подписания Владимиром Путиным.
Напомним, что в последние годы миграционное законодательство РФ смягчается. В частности, в 2022 году иностранцам разрешили менять цель въезда в миграционной карте без выезда из России. А с начала этого года трудовые мигранты и члены их семей могут оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
В марте 2023 года МВД России одобрило предложения о продлении срока действия трудового патента — документа, позволяющего мигрантам работать — с 1 до 3 лет.