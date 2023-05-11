https://uz.sputniknews.ru/20230511/migrant-rossiya-vozmojnost-registratsiya-onlayn-novyy-zakon-34849341.html

Мигранты в России смогут зарегистрироваться онлайн — новый закон

Мигранты в России смогут зарегистрироваться онлайн — новый закон

Онлайн-регистрация стала еще одним удобством для трудовых мигрантов в России

2023-05-11T21:00+0500

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миграция

мигрант

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, предусматривающий возможность для иностранцев оповещать о своём прибытии в РФ через портал "Госуслуги". Об этом сообщает Telegram-канал "Мусофир" (Мигрант).В соответствии с изменениями в миграционном законодательстве онлайн-регистрация будет состоять из следующих этапов:После принятия закона оригинал регистрационного бланка от мигрантов требоваться не будет. Достаточно иметь при себе его копию.Закон вступит в силу через 180 дней после его подписания Владимиром Путиным.Напомним, что в последние годы миграционное законодательство РФ смягчается. В частности, в 2022 году иностранцам разрешили менять цель въезда в миграционной карте без выезда из России. А с начала этого года трудовые мигранты и члены их семей могут оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС).В марте 2023 года МВД России одобрило предложения о продлении срока действия трудового патента — документа, позволяющего мигрантам работать — с 1 до 3 лет.

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