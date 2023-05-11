https://uz.sputniknews.ru/20230511/prezidentskaya-kampaniya-v-ssha-tsirk--volodin-34842854.html

Президентская кампания в США "превращается в цирк" — Володин

Президентская кампания в США "превращается в цирк" — Володин

Спикер Госдумы считает, что все события вокруг Трампа строят политтехнологи Байдена, выдумывая абсурдные обвинения.

2023-05-11T12:01+0500

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сша

дональд трамп

джо байден

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Нынешняя президентская кампания в США "превращается в цирк", считает спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. По его словам, Джо Байден выиграл предыдущие президентские выборы благодаря махинациям. Он упомянул решение суда присяжных в Нью-Йорке, признавшего бывшего президента США виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Как сообщил телеканал CNN, присяжные пришли к выводу, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика. По постановлению суда, Дональд Трамп должен выплатить $2 млн в качестве компенсации и еще $3 млн за клевету в отношении журналистки и ущерб ее репутации. По его мнению, за событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи Байдена, и чем абсурднее обвинения в адрес Трампа, "тем сильнее сплачивается и мобилизуется ядро его сторонников".Как отметил Володин, политтехнологам нынешнего президента США важно, чтобы Трамп пошел на выборы, так как "его высокий антирейтинг — шанс для Байдена". Он подчеркнул, что это "шоу" происходит в государстве, которое обладает ядерным оружием и является эмиссионным центром мировой резервной валюты. Судебные слушания по делу Кэрролл начались в конце апреля текущего года на фоне предвыборной кампании Трампа, который объявил в ноябре 2022 года о намерении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Сам Трамп неоднократно заявлял, что подобные иски против него — политическая афера. Читайте также: Раскрыт грязный секрет олигархата

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