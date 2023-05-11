https://uz.sputniknews.ru/20230511/prezidentskaya-kampaniya-v-ssha-tsirk--volodin-34842854.html
Президентская кампания в США "превращается в цирк" — Володин
Президентская кампания в США "превращается в цирк" — Володин
Спикер Госдумы считает, что все события вокруг Трампа строят политтехнологи Байдена, выдумывая абсурдные обвинения.
2023-05-11T12:01+0500
2023-05-11T12:01+0500
2023-05-11T12:02+0500
сша
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/1c/30310142_0:116:2582:1568_1920x0_80_0_0_c36c4a86aefc33d8c4904d5e4cb23c6f.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Нынешняя президентская кампания в США "превращается в цирк", считает спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. По его словам, Джо Байден выиграл предыдущие президентские выборы благодаря махинациям. Он упомянул решение суда присяжных в Нью-Йорке, признавшего бывшего президента США виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Как сообщил телеканал CNN, присяжные пришли к выводу, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика. По постановлению суда, Дональд Трамп должен выплатить $2 млн в качестве компенсации и еще $3 млн за клевету в отношении журналистки и ущерб ее репутации. По его мнению, за событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи Байдена, и чем абсурднее обвинения в адрес Трампа, "тем сильнее сплачивается и мобилизуется ядро его сторонников".Как отметил Володин, политтехнологам нынешнего президента США важно, чтобы Трамп пошел на выборы, так как "его высокий антирейтинг — шанс для Байдена". Он подчеркнул, что это "шоу" происходит в государстве, которое обладает ядерным оружием и является эмиссионным центром мировой резервной валюты. Судебные слушания по делу Кэрролл начались в конце апреля текущего года на фоне предвыборной кампании Трампа, который объявил в ноябре 2022 года о намерении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Сам Трамп неоднократно заявлял, что подобные иски против него — политическая афера. Читайте также: Раскрыт грязный секрет олигархата
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/1c/30310142_121:0:2470:1762_1920x0_80_0_0_7ea8d1be56a870b0b22f5039d468a333.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша россия вячеслав володин дональд трамп джо байден президентская кампания выборы
сша россия вячеслав володин дональд трамп джо байден президентская кампания выборы
Президентская кампания в США "превращается в цирк" — Володин
12:01 11.05.2023 (обновлено: 12:02 11.05.2023)
Спикер Госдумы считает, что все события вокруг Трампа строят политтехнологи Байдена, выдумывая абсурдные обвинения.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Нынешняя президентская кампания в США "превращается в цирк", считает спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. По его словам, Джо Байден выиграл предыдущие президентские выборы благодаря махинациям.
Он упомянул решение суда присяжных в Нью-Йорке, признавшего бывшего президента США виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Как сообщил телеканал CNN, присяжные пришли к выводу, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика. По постановлению суда, Дональд Трамп должен выплатить $2 млн в качестве компенсации и еще $3 млн за клевету в отношении журналистки и ущерб ее репутации.
"В ходе прошедшей избирательной кампании Байден победил исключительно из-за масштабных махинаций: в досрочном голосовании (по почте и лично) приняли участие 101,4 млн человек (63,8% избирателей!), — во второй раз это может не получиться. Поэтому делают все, чтобы оппонентом был Трамп. Президентская избирательная кампания в США превращается в цирк", — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, за событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи Байдена, и чем абсурднее обвинения в адрес Трампа, "тем сильнее сплачивается и мобилизуется ядро его сторонников".
Как отметил Володин, политтехнологам нынешнего президента США важно, чтобы Трамп пошел на выборы, так как "его высокий антирейтинг — шанс для Байдена".
"Другого кандидата от республиканцев "сонный Джо", по их мнению, победить не сможет", — добавил Володин.
Он подчеркнул, что это "шоу" происходит в государстве, которое обладает ядерным оружием и является эмиссионным центром мировой резервной валюты.
Судебные слушания по делу Кэрролл начались в конце апреля текущего года на фоне предвыборной кампании Трампа, который объявил в ноябре 2022 года о намерении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Сам Трамп неоднократно заявлял, что подобные иски против него — политическая афера.