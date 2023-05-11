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Небезопасная работа: история женщины — водителя такси

Небезопасная работа: история женщины — водителя такси

Сайёра Юлдашева рассказывает о нападении, которое она пережила за рулем, о том, как эта профессия повлияла на ее отношение к людям и чему научила.

2023-05-11T19:16+0500

2023-05-11T19:16+0500

2023-05-11T19:16+0500

такси

история

женщина

работа

общество

узбекистан

видео

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Сайера Юлдашева работает водителем такси и признается, что выбрала эту профессию не случайно. Жизнь так сложилась, что женщине с двумя высшими образованиями и престижной работой пришлось сесть за руль такси.Что больше всего запомнилось за все время работы водителем такси, как профессия изменила ее отношение к людям и закалила характер, она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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