https://uz.sputniknews.ru/20230511/uzbekistan-jenschina-taksi-rabota-istoriya-video-34853631.html
Небезопасная работа: история женщины — водителя такси
Небезопасная работа: история женщины — водителя такси
Сайёра Юлдашева рассказывает о нападении, которое она пережила за рулем, о том, как эта профессия повлияла на ее отношение к людям и чему научила.
2023-05-11T19:16+0500
2023-05-11T19:16+0500
2023-05-11T19:16+0500
такси
история
женщина
работа
общество
узбекистан
видео
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Сайера Юлдашева работает водителем такси и признается, что выбрала эту профессию не случайно. Жизнь так сложилась, что женщине с двумя высшими образованиями и престижной работой пришлось сесть за руль такси.Что больше всего запомнилось за все время работы водителем такси, как профессия изменила ее отношение к людям и закалила характер, она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.Смотрите еще больше видео в нашем Telegram-канале.
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан женщина такси работа история видео общество женщина-водитель нападение грабеж происшествие чем опасна профессия женщины-таксиста
узбекистан женщина такси работа история видео общество женщина-водитель нападение грабеж происшествие чем опасна профессия женщины-таксиста
Небезопасная работа: история женщины — водителя такси
Элина Бекназарова
Корреспондент
Сайёра Юлдашева рассказывает о нападении, которое она пережила за рулем, о том, как эта профессия повлияла на ее отношение к людям и чему научила.
Сайера Юлдашева работает водителем такси и признается, что выбрала эту профессию не случайно. Жизнь так сложилась, что женщине с двумя высшими образованиями и престижной работой пришлось сесть за руль такси.
Что больше всего запомнилось за все время работы водителем такси, как профессия изменила ее отношение к людям и закалила характер, она рассказала в интервью Sputnik Узбекистан.