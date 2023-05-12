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https://uz.sputniknews.ru/20230512/34882681.html
Что произошла на этой неделе в мире: самые яркие фото
Что произошла на этой неделе в мире: самые яркие фото
Обострение палестино-израильского конфликта, протесты в Ливане, празднование 9 мая, Неделя моды в Боготе – самые важные события недели в нашей фотоленте. 12.05.2023, Sputnik Узбекистан
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фото, фотолента
фото, фотолента

Что произошла на этой неделе в мире: самые яркие фото

21:01 12.05.2023
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НовостиTelegram
Обострение палестино-израильского конфликта, протесты в Ливане, празднование 9 мая, Неделя моды в Боготе – самые важные события недели в нашей фотоленте.
© AP Photo / Moses Sawasawa

Последствия наводнений в провинции Южное Киву на востоке Конго.

Последствия наводнений в провинции Южное Киву на востоке Конго. - Sputnik Узбекистан
1/19
© AP Photo / Moses Sawasawa

Последствия наводнений в провинции Южное Киву на востоке Конго.

© AP Photo / Martin Meissner

Британская певица Рита Ора выступает во время генеральной репетиции конкурса песни "Евровидение" на M&S Bank Arena в Ливерпуле.

Британская певица Рита Ора выступает во время генеральной репетиции конкурса песни &quot;Евровидение&quot; на M&amp;S Bank Arena в Ливерпуле. - Sputnik Узбекистан
2/19
© AP Photo / Martin Meissner

Британская певица Рита Ора выступает во время генеральной репетиции конкурса песни "Евровидение" на M&S Bank Arena в Ливерпуле.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Российские солдаты маршируют на Красной площади во время военного парада в честь Дня Победы в Москве.

Российские солдаты маршируют на Красной площади во время военного парада в честь Дня Победы в Москве. - Sputnik Узбекистан
3/19
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Российские солдаты маршируют на Красной площади во время военного парада в честь Дня Победы в Москве.

© AP Photo / Hassan Ammar

Протесты в Ливане.

Протесты в Ливане. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Hassan Ammar

Протесты в Ливане.

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Немецкие власти уничтожили автомобильный мост через долину Ринсдорф в Германии.

Немецкие власти уничтожили автомобильный мост через долину Ринсдорф в Германии. - Sputnik Узбекистан
5/19
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Немецкие власти уничтожили автомобильный мост через долину Ринсдорф в Германии.

© AFP 2023 / Peter Parks

Робот София проходит испытания в компании Hanson Robotics, которая занимается робототехникой и искусственным интеллектом в Гонконге.

Робот София проходит испытания в компании Hanson Robotics, которая занимается робототехникой и искусственным интеллектом в Гонконге. - Sputnik Узбекистан
6/19
© AFP 2023 / Peter Parks

Робот София проходит испытания в компании Hanson Robotics, которая занимается робототехникой и искусственным интеллектом в Гонконге.

© AP Photo / Lee Jin-man

Южнокорейские буддийские монахи, буддисты и члены общественных групп во время митингу у посольство Японии в Южной Корее.

Южнокорейские буддийские монахи, буддисты и члены общественных групп во время митингу у посольство Японии в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
7/19
© AP Photo / Lee Jin-man

Южнокорейские буддийские монахи, буддисты и члены общественных групп во время митингу у посольство Японии в Южной Корее.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Людей эвакуируют в убежища из-за столкновений между двумя этническими общинами в Индии.

Людей эвакуируют в убежища из-за столкновений между двумя этническими общинами в Индии. - Sputnik Узбекистан
8/19
© AFP 2023 / Arun Sankar

Людей эвакуируют в убежища из-за столкновений между двумя этническими общинами в Индии.

© AP Photo / Fatima Shbair

Сектор Газа запускает ракеты в Израиль.

Сектор Газа запускает ракеты в Израиль. - Sputnik Узбекистан
9/19
© AP Photo / Fatima Shbair

Сектор Газа запускает ракеты в Израиль.

© AP Photo / Luca Bruno

Пожарные тушат огонь в здании после взрыва фургона в центре Милана.

Пожарные тушат огонь в здании после взрыва фургона в центре Милана. - Sputnik Узбекистан
10/19
© AP Photo / Luca Bruno

Пожарные тушат огонь в здании после взрыва фургона в центре Милана.

© AP Photo / K.M. Chaudary

Полиция задерживает сторонника бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Полиция задерживает сторонника бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. - Sputnik Узбекистан
11/19
© AP Photo / K.M. Chaudary

Полиция задерживает сторонника бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

© Sputnik / Akylbek Batyrbekov / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке, Киргизия - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Akylbek Batyrbekov
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Участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© AFP 2023 / Juan Barreto

Модели представляют творения колумбийских дизайнеров Sostenibles во время Недели моды в Боготе.

Модели представляют творения колумбийских дизайнеров Sostenibles во время Недели моды в Боготе. - Sputnik Узбекистан
13/19
© AFP 2023 / Juan Barreto

Модели представляют творения колумбийских дизайнеров Sostenibles во время Недели моды в Боготе.

© AFP 2023 / Sam Panthaky

Пожарные пытаются справиться с с сильным пожаром в Ахмедабаде.

Пожарные пытаются справиться с с сильным пожаром в Ахмедабаде. - Sputnik Узбекистан
14/19
© AFP 2023 / Sam Panthaky

Пожарные пытаются справиться с с сильным пожаром в Ахмедабаде.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Мигрант чистит зубы в реке в Панаме после пешего перехода через "Дарьенский пробел" из Колумбии.

Мигрант чистит зубы в реке в Панаме после пешего перехода через &quot;Дарьенский пробел&quot; из Колумбии. - Sputnik Узбекистан
15/19
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Мигрант чистит зубы в реке в Панаме после пешего перехода через "Дарьенский пробел" из Колумбии.

© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанкУшастые тюлени— сивучи расположились на брекватере в акватории Невельского порта. Животные приходят туда ежегодно в одно время для отдыха и размножения.
Ушастые тюлени— сивучи расположились на брекватере в акватории Невельского порта, Россия - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Sergei Krasnouhov
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Ушастые тюлени— сивучи расположились на брекватере в акватории Невельского порта. Животные приходят туда ежегодно в одно время для отдыха и размножения.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкЛала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
Лала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике, Россия - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Лала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
© AFP 2023 / Michael Tran

Фешн-шоу Los Angeles CHANEL Cruise 2023/24 на студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе, США.

Фешн-шоу Los Angeles CHANEL Cruise 2023/24 на студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе, США. - Sputnik Узбекистан
18/19
© AFP 2023 / Michael Tran

Фешн-шоу Los Angeles CHANEL Cruise 2023/24 на студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе, США.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкУчастница парада ретро-техники в Верхней Пышме.
Участница парада ретро-техники в Верхней Пышме, Россия - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
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Участница парада ретро-техники в Верхней Пышме.
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