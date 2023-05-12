https://uz.sputniknews.ru/20230512/34882681.html
Что произошла на этой неделе в мире: самые яркие фото
Что произошла на этой неделе в мире: самые яркие фото
Обострение палестино-израильского конфликта, протесты в Ливане, празднование 9 мая, Неделя моды в Боготе – самые важные события недели в нашей фотоленте. 12.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-12T21:01+0500
2023-05-12T21:01+0500
2023-05-12T21:01+0500
фотолента
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фото, фотолента
Что произошла на этой неделе в мире: самые яркие фото
Обострение палестино-израильского конфликта, протесты в Ливане, празднование 9 мая, Неделя моды в Боготе – самые важные события недели в нашей фотоленте.
© AP Photo / Moses Sawasawa
Последствия наводнений в провинции Южное Киву на востоке Конго.
Последствия наводнений в провинции Южное Киву на востоке Конго.
© AP Photo / Martin Meissner
Британская певица Рита Ора выступает во время генеральной репетиции конкурса песни "Евровидение" на M&S Bank Arena в Ливерпуле.
Британская певица Рита Ора выступает во время генеральной репетиции конкурса песни "Евровидение" на M&S Bank Arena в Ливерпуле.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Российские солдаты маршируют на Красной площади во время военного парада в честь Дня Победы в Москве.
Российские солдаты маршируют на Красной площади во время военного парада в честь Дня Победы в Москве.
© AP Photo / Hassan Ammar
Протесты в Ливане.
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Немецкие власти уничтожили автомобильный мост через долину Ринсдорф в Германии.
Немецкие власти уничтожили автомобильный мост через долину Ринсдорф в Германии.
© AFP 2023 / Peter Parks
Робот София проходит испытания в компании Hanson Robotics, которая занимается робототехникой и искусственным интеллектом в Гонконге.
Робот София проходит испытания в компании Hanson Robotics, которая занимается робототехникой и искусственным интеллектом в Гонконге.
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейские буддийские монахи, буддисты и члены общественных групп во время митингу у посольство Японии в Южной Корее.
Южнокорейские буддийские монахи, буддисты и члены общественных групп во время митингу у посольство Японии в Южной Корее.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Людей эвакуируют в убежища из-за столкновений между двумя этническими общинами в Индии.
Людей эвакуируют в убежища из-за столкновений между двумя этническими общинами в Индии.
© AP Photo / Fatima Shbair
Сектор Газа запускает ракеты в Израиль.
Сектор Газа запускает ракеты в Израиль.
© AP Photo / Luca Bruno
Пожарные тушат огонь в здании после взрыва фургона в центре Милана.
Пожарные тушат огонь в здании после взрыва фургона в центре Милана.
© AP Photo / K.M. Chaudary
Полиция задерживает сторонника бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
Полиция задерживает сторонника бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
© Sputnik / Akylbek Batyrbekov / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
Участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© AFP 2023 / Juan Barreto
Модели представляют творения колумбийских дизайнеров Sostenibles во время Недели моды в Боготе.
Модели представляют творения колумбийских дизайнеров Sostenibles во время Недели моды в Боготе.
© AFP 2023 / Sam Panthaky
Пожарные пытаются справиться с с сильным пожаром в Ахмедабаде.
Пожарные пытаются справиться с с сильным пожаром в Ахмедабаде.
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Мигрант чистит зубы в реке в Панаме после пешего перехода через "Дарьенский пробел" из Колумбии.
Мигрант чистит зубы в реке в Панаме после пешего перехода через "Дарьенский пробел" из Колумбии.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанкУшастые тюлени— сивучи расположились на брекватере в акватории Невельского порта. Животные приходят туда ежегодно в одно время для отдыха и размножения.
Ушастые тюлени— сивучи расположились на брекватере в акватории Невельского порта. Животные приходят туда ежегодно в одно время для отдыха и размножения.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкЛала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
Лала Крамаренко выступает на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике и Московского государственного академического симфонического оркестра.
© AFP 2023 / Michael Tran
Фешн-шоу Los Angeles CHANEL Cruise 2023/24 на студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе, США.
Фешн-шоу Los Angeles CHANEL Cruise 2023/24 на студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе, США.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкУчастница парада ретро-техники в Верхней Пышме.
Участница парада ретро-техники в Верхней Пышме.