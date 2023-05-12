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Абдушукур Хамзаев — биография

Абдушукур Хамзаев — биография

Абдушукур Хамзаев, кандидат в президенты Узбекистана, с 2022 года является председателем Исполкома Центрального совета Экологической партии.

2023-05-12T11:07+0500

2023-05-12T11:07+0500

2023-05-12T11:07+0500

биография

узбекистан

абдушукур хамзаев

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Абдушукур Худойкулович Хамзаев родился 10 декабря 1973 года в Узунском районе Сурхандарьинской области.Окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт и Академию государственного управления при президенте. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.Трудовую деятельность начал в качестве агронома в колхозе "Намуна" Узунского района.В 1999 году успешно окончил аспирантуру Самаркандского сельскохозяйственного института.С 1999 по 2017 год работал ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана по учебной работе, проректором по духовно-воспитательной работе Самаркандского сельскохозяйственного института.В 2017 — 2022 годах возглавлял НИИ лесного хозяйства.С 2022 года является председателем Исполкома Центрального совета Экологической партии Узбекистана.Является автором более чем 280 научных работ и 16 изобретений, участвовал в выведении около 20 сортов сельскохозяйственных культур.Абдушукур Хамзаев проходил повышение квалификации в области сельского и лесного хозяйства и экологии в России, Китае, Японии, Южной Корее, Израиле, Турции и других странах.Принимал непосредственное участие в разработке ряда законов в области сельского и лесного хозяйства, в качестве председателя экспертного совета Госкомлесхоза участвовал в подготовке около 20 проектов нормативно-правовых документов.Женат, имеет троих детей.

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