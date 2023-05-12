https://uz.sputniknews.ru/20230512/abdushukur-xamzaev--biografiya-34865749.html
Абдушукур Хамзаев — биография
Абдушукур Хамзаев — биография
Абдушукур Хамзаев, кандидат в президенты Узбекистана, с 2022 года является председателем Исполкома Центрального совета Экологической партии.
2023-05-12T11:07+0500
2023-05-12T11:07+0500
2023-05-12T11:07+0500
биография
узбекистан
абдушукур хамзаев
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Абдушукур Худойкулович Хамзаев родился 10 декабря 1973 года в Узунском районе Сурхандарьинской области.Окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт и Академию государственного управления при президенте. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.Трудовую деятельность начал в качестве агронома в колхозе "Намуна" Узунского района.В 1999 году успешно окончил аспирантуру Самаркандского сельскохозяйственного института.С 1999 по 2017 год работал ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана по учебной работе, проректором по духовно-воспитательной работе Самаркандского сельскохозяйственного института.В 2017 — 2022 годах возглавлял НИИ лесного хозяйства.С 2022 года является председателем Исполкома Центрального совета Экологической партии Узбекистана.Является автором более чем 280 научных работ и 16 изобретений, участвовал в выведении около 20 сортов сельскохозяйственных культур.Абдушукур Хамзаев проходил повышение квалификации в области сельского и лесного хозяйства и экологии в России, Китае, Японии, Южной Корее, Израиле, Турции и других странах.Принимал непосредственное участие в разработке ряда законов в области сельского и лесного хозяйства, в качестве председателя экспертного совета Госкомлесхоза участвовал в подготовке около 20 проектов нормативно-правовых документов.Женат, имеет троих детей.
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узбекистан биография кандидат в президенты экологическая партия абдушукур хамзаев образование трудовая деятельность опыт работы семья
узбекистан биография кандидат в президенты экологическая партия абдушукур хамзаев образование трудовая деятельность опыт работы семья
Абдушукур Хамзаев — биография
Абдушукур Хамзаев, кандидат в президенты Узбекистана, с 2022 года является председателем Исполкома Центрального совета Экологической партии.
Абдушукур Худойкулович Хамзаев родился 10 декабря 1973 года в Узунском районе Сурхандарьинской области.
Окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт и Академию государственного управления при президенте. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
Трудовую деятельность начал в качестве агронома в колхозе "Намуна" Узунского района.
В 1999 году успешно окончил аспирантуру Самаркандского сельскохозяйственного института.
С 1999 по 2017 год работал ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана по учебной работе, проректором по духовно-воспитательной работе Самаркандского сельскохозяйственного института.
В 2017 — 2022 годах возглавлял НИИ лесного хозяйства.
С 2022 года является председателем Исполкома Центрального совета Экологической партии Узбекистана.
Является автором более чем 280 научных работ и 16 изобретений, участвовал в выведении около 20 сортов сельскохозяйственных культур.
Абдушукур Хамзаев проходил повышение квалификации в области сельского и лесного хозяйства и экологии в России, Китае, Японии, Южной Корее, Израиле, Турции и других странах.
Принимал непосредственное участие в разработке ряда законов в области сельского и лесного хозяйства, в качестве председателя экспертного совета Госкомлесхоза участвовал в подготовке около 20 проектов нормативно-правовых документов.
Женат, имеет троих детей.