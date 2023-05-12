https://uz.sputniknews.ru/20230512/rossiya-vosstanovleniye-shkola-video-34864108.html

В освобожденных регионах России восстановили школы — видео

В освобожденных регионах России восстановили школы — видео

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отчиталось о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ

2023-05-12T10:35+0500

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россия

восстановление

школы

ремонт

днр

лнр

видео

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Минстрой РФ показал кадры восстановления образовательных учреждений в освобожденных регионах России. Минстрой отчитался о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ:

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