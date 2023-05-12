https://uz.sputniknews.ru/20230512/rossiya-vosstanovleniye-shkola-video-34864108.html
В освобожденных регионах России восстановили школы — видео
В освобожденных регионах России восстановили школы — видео
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отчиталось о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ
2023-05-12T10:35+0500
2023-05-12T10:35+0500
2023-05-12T10:35+0500
россия
восстановление
школы
ремонт
днр
лнр
видео
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Минстрой РФ показал кадры восстановления образовательных учреждений в освобожденных регионах России. Минстрой отчитался о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ:
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россия регионы освобождение минстрой видео школы восстановление ремонт введение эксплуатация днр лнр запорожская область херсонская область
россия регионы освобождение минстрой видео школы восстановление ремонт введение эксплуатация днр лнр запорожская область херсонская область
В освобожденных регионах России восстановили школы — видео
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отчиталось о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Минстрой РФ показал кадры
восстановления образовательных учреждений в освобожденных регионах России.
Минстрой отчитался о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ:
14 — в Запорожской и Херсонской областях.