Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230512/rossiya-vosstanovleniye-shkola-video-34864108.html
В освобожденных регионах России восстановили школы — видео
В освобожденных регионах России восстановили школы — видео
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отчиталось о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ
2023-05-12T10:35+0500
2023-05-12T10:35+0500
россия
восстановление
школы
ремонт
днр
лнр
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0d/30700585_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_edb12e193b6734e8235e672565629c74.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Минстрой РФ показал кадры восстановления образовательных учреждений в освобожденных регионах России. Минстрой отчитался о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ:
россия
днр
лнр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0d/30700585_403:0:3132:2047_1920x0_80_0_0_d64209b6ba925632da7c9e371813a1ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия регионы освобождение минстрой видео школы восстановление ремонт введение эксплуатация днр лнр запорожская область херсонская область
россия регионы освобождение минстрой видео школы восстановление ремонт введение эксплуатация днр лнр запорожская область херсонская область

В освобожденных регионах России восстановили школы — видео

10:35 12.05.2023
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВид на строящиеся жилые дома в Мариуполе.
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Сергей Батурин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отчиталось о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Минстрой РФ показал кадры восстановления образовательных учреждений в освобожденных регионах России.
Минстрой отчитался о ремонте и введении в эксплуатацию 280 школ:
160 — в ДНР;
106 — в ЛНР;
14 — в Запорожской и Херсонской областях.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0