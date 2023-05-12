https://uz.sputniknews.ru/20230512/rossiyskiy-ekspert-pomosch-povysheniye-bezopasnost-doroga-uzbekistan-34871547.html

Как российские эксперты помогут повысить безопасность на дорогах Узбекистана

Как российские эксперты помогут повысить безопасность на дорогах Узбекистана

В частности, планируется запуск пилотного проекта по тестированию на дорогах Узбекистана российских систем фотовидеофиксации.

2023-05-12T16:35+0500

2023-05-12T16:35+0500

2023-05-12T17:22+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

обучение

повышение квалификации

мвд

гаи

транспорт

дороги

проект

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российская корпорация "Синергия" и представители правительства Москвы посетили Ташкент с рабочим визитом, сообщает корреспондент Sputnik. Московская делегация встретилась с представителями Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана. Стороны обсудили детали реализации совместных образовательных программ для подготовки кадров в сфере оптимизации транспортных систем и безопасности дорожного движения в Узбекистане в рамках проекта "Умный и безопасный город".Рассмотрели также варианты дальнейшего взаимодействия и детали подписания меморандума о сотрудничестве по нескольким направлениям.Так, на базе факультета "Умных городов" университета "Синергия" в Москве планируют организовать курсы повышения квалификации для сотрудников МВД, а также краткосрочные курсы для специалистов ГАИ. В программе — обязательные дисциплины по интеллектуальной транспортной инфраструктуре, организации дорожного движения и проектированию дорог.В формате видеоконференцсвязи для специалистов данных служб университет также проведет ряд практических семинаров, посвященных реализации проектов в сфере управления городским хозяйством и дорожно-транспортной инфраструктурой города. Кроме того, они смогут в заочной форме повысить компьютерную грамотность, усовершенствовать знания русского и английского языков.Важным пунктом меморандума является запуск пилотного проекта по тестированию на дорогах Узбекистана элементов интеллектуальной транспортной инфраструктуры с применением российских систем фотовидеофиксации.В ходе визита представители "Синергии" также обсудили с узбекскими коллегами совместные инициативы по строительству кластера студенческих общежитий и созданию "Synergy University Hub", планы по размещению российских компаний на территориях особых экономических зон Узбекистана, проекты в сфере торговли и дистрибуции.

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