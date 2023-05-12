https://uz.sputniknews.ru/20230512/rossiyskiy-ekspert-pomosch-povysheniye-bezopasnost-doroga-uzbekistan-34871547.html
Как российские эксперты помогут повысить безопасность на дорогах Узбекистана
Как российские эксперты помогут повысить безопасность на дорогах Узбекистана
В частности, планируется запуск пилотного проекта по тестированию на дорогах Узбекистана российских систем фотовидеофиксации.
2023-05-12T16:35+0500
2023-05-12T16:35+0500
2023-05-12T17:22+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
обучение
повышение квалификации
мвд
гаи
транспорт
дороги
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24936152_0:44:2666:1544_1920x0_80_0_0_fcbafe2e5c7f27f766580cd98e00b09b.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российская корпорация "Синергия" и представители правительства Москвы посетили Ташкент с рабочим визитом, сообщает корреспондент Sputnik. Московская делегация встретилась с представителями Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана. Стороны обсудили детали реализации совместных образовательных программ для подготовки кадров в сфере оптимизации транспортных систем и безопасности дорожного движения в Узбекистане в рамках проекта "Умный и безопасный город".Рассмотрели также варианты дальнейшего взаимодействия и детали подписания меморандума о сотрудничестве по нескольким направлениям.Так, на базе факультета "Умных городов" университета "Синергия" в Москве планируют организовать курсы повышения квалификации для сотрудников МВД, а также краткосрочные курсы для специалистов ГАИ. В программе — обязательные дисциплины по интеллектуальной транспортной инфраструктуре, организации дорожного движения и проектированию дорог.В формате видеоконференцсвязи для специалистов данных служб университет также проведет ряд практических семинаров, посвященных реализации проектов в сфере управления городским хозяйством и дорожно-транспортной инфраструктурой города. Кроме того, они смогут в заочной форме повысить компьютерную грамотность, усовершенствовать знания русского и английского языков.Важным пунктом меморандума является запуск пилотного проекта по тестированию на дорогах Узбекистана элементов интеллектуальной транспортной инфраструктуры с применением российских систем фотовидеофиксации.В ходе визита представители "Синергии" также обсудили с узбекскими коллегами совместные инициативы по строительству кластера студенческих общежитий и созданию "Synergy University Hub", планы по размещению российских компаний на территориях особых экономических зон Узбекистана, проекты в сфере торговли и дистрибуции.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24936152_0:24:2666:2024_1920x0_80_0_0_e4eb874d4d6caaa78a7cf51ab8dd043b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент россия москва правительство делегация дороги безопасность пилотный проект транспортная система транспорт мвд гаи повышение квалификации обучение инфраструктура семинар курсы фотовидеофиксация корпорация синергия
узбекистан ташкент россия москва правительство делегация дороги безопасность пилотный проект транспортная система транспорт мвд гаи повышение квалификации обучение инфраструктура семинар курсы фотовидеофиксация корпорация синергия
Как российские эксперты помогут повысить безопасность на дорогах Узбекистана
16:35 12.05.2023 (обновлено: 17:22 12.05.2023)
В частности, планируется запуск пилотного проекта по тестированию на дорогах Узбекистана российских систем фотовидеофиксации.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российская корпорация "Синергия" и представители правительства Москвы посетили Ташкент с рабочим визитом, сообщает корреспондент Sputnik.
Московская делегация встретилась с представителями Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.
Стороны обсудили детали реализации совместных образовательных программ для подготовки кадров в сфере оптимизации транспортных систем и безопасности дорожного движения в Узбекистане в рамках проекта "Умный и безопасный город".
Рассмотрели также варианты дальнейшего взаимодействия и детали подписания меморандума о сотрудничестве по нескольким направлениям.
Так, на базе факультета "Умных городов" университета "Синергия" в Москве планируют организовать курсы повышения квалификации для сотрудников МВД, а также краткосрочные курсы для специалистов ГАИ.
В программе — обязательные дисциплины по интеллектуальной транспортной инфраструктуре, организации дорожного движения и проектированию дорог.
В формате видеоконференцсвязи для специалистов данных служб университет также проведет ряд практических семинаров, посвященных реализации проектов в сфере управления городским хозяйством и дорожно-транспортной инфраструктурой города.
Кроме того, они смогут в заочной форме повысить компьютерную грамотность, усовершенствовать знания русского и английского языков.
Важным пунктом меморандума является запуск пилотного проекта по тестированию на дорогах Узбекистана элементов интеллектуальной транспортной инфраструктуры с применением российских систем фотовидеофиксации.
"Развитие и внедрение современных городских технологий неразрывно связано с образованием и подготовкой первоклассных специалистов, на плечи которых ляжет создание будущего облика города, — отметил вице-президент корпорации "Синергия" Олег Шутенко. — Ключевой задачей специалистов по внедрению проектов "умных систем" является создание условий для дальнейшей трансформации городского пространства".
В ходе визита представители "Синергии" также обсудили с узбекскими коллегами совместные инициативы по строительству кластера студенческих общежитий и созданию "Synergy University Hub", планы по размещению российских компаний на территориях особых экономических зон Узбекистана, проекты в сфере торговли и дистрибуции.