https://uz.sputniknews.ru/20230512/segodnya-uzbekskiy-bokser-borba-vyxod-final-chempionat-mira-raspisaniye-boyev-34859484.html

Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в финал ЧМ — расписание боев

Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в финал ЧМ — расписание боев

На ринг поднимутся 9 узбекистанцев. В их числе Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев, Алохон Абдуллаев, Лазизбек Мулложонов и другие. 12.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-12T08:49+0500

2023-05-12T08:49+0500

2023-05-12T09:39+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

ташкент

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

национальный олимпийский комитет узбекистана

хасанбой дусматов

ойбек жураев

асадходжа муйдинходжаев

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сегодня в Ташкенте пройдут полуфинальные бои в рамках чемпионата мира по боксу, сообщает НОК Узбекистана. Узбекистан занимает первое место по числу боксеров, вышедших в полуфинал турнира — за право участия в финальных поединках сразятся 9 спортсменов.На ринг поднимутся:Напомним, призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.

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узбекистан, ташкент, бокс, боксер, чемпионат мира по боксу, национальный олимпийский комитет узбекистана, хасанбой дусматов, ойбек жураев, асадходжа муйдинходжаев, абдумалик халоков, руслан абдуллаев, саиджамшид джафаров, баходир жалолов