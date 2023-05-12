https://uz.sputniknews.ru/20230512/segodnya-uzbekskiy-bokser-borba-vyxod-final-chempionat-mira-raspisaniye-boyev-34859484.html
Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в финал ЧМ — расписание боев
Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в финал ЧМ — расписание боев
На ринг поднимутся 9 узбекистанцев. В их числе Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев, Алохон Абдуллаев, Лазизбек Мулложонов и другие. 12.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-12T08:49+0500
2023-05-12T08:49+0500
2023-05-12T09:39+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
национальный олимпийский комитет узбекистана
хасанбой дусматов
ойбек жураев
асадходжа муйдинходжаев
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сегодня в Ташкенте пройдут полуфинальные бои в рамках чемпионата мира по боксу, сообщает НОК Узбекистана. Узбекистан занимает первое место по числу боксеров, вышедших в полуфинал турнира — за право участия в финальных поединках сразятся 9 спортсменов.На ринг поднимутся:Напомним, призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.
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узбекистан, ташкент, бокс, боксер, чемпионат мира по боксу, национальный олимпийский комитет узбекистана, хасанбой дусматов, ойбек жураев, асадходжа муйдинходжаев, абдумалик халоков, руслан абдуллаев, саиджамшид джафаров, баходир жалолов
узбекистан, ташкент, бокс, боксер, чемпионат мира по боксу, национальный олимпийский комитет узбекистана, хасанбой дусматов, ойбек жураев, асадходжа муйдинходжаев, абдумалик халоков, руслан абдуллаев, саиджамшид джафаров, баходир жалолов
Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в финал ЧМ — расписание боев
08:49 12.05.2023 (обновлено: 09:39 12.05.2023)
На ринг поднимутся 9 узбекистанцев. В их числе Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев, Алохон Абдуллаев, Лазизбек Мулложонов и другие.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте пройдут полуфинальные бои в рамках чемпионата мира по боксу, сообщает НОК
Узбекистана.
Узбекистан занимает первое место по числу боксеров, вышедших в полуфинал турнира — за право участия в финальных поединках сразятся 9 спортсменов.
-54 кг: Ойбек Джураев — Дмитрий Двали (Россия), после 14.45;
-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев — Мишеелт Баттумур (Монголия), после 15.45;
-75 кг: Алохон Абдуллаев — Вандерлей Перейра (Бразилия), после 16.00;
-92 кг: Лазизбек Мулложонов — Муслим Гажимагомедов (Россия), после 17.00;
-51 кг: Хасанбой Дусматов — Мартин Молина (Испания), после 18.15;
-57 кг: Абдумалик Халоков — Мунарбек Сеитбек (Кыргызстан), после 18.45;
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев — Хованец Бачков (Армения), после 19.00;
-71 кг: Саиджамшид Джафаров — Вандерсон Де-Оливейра (Бразилия), после 19.45;
+92 кг: Баходир Жалолов — Аюб Гадфа Дрисси (Испания), после 20.45.
Напомним, призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.
Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.