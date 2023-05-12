https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-ujestochenie-kontrol-doping-sportsmeny-34882482.html
В Узбекистане ужесточат контроль за допингом спортсменов
В Узбекистане ужесточат контроль за допингом спортсменов
В республике появятся документы и платформы для подтверждения допинга
2023-05-12T19:46+0500
2023-05-12T19:46+0500
2023-05-12T19:46+0500
узбекистан
общество
спорт
допинг
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана планируют цифровизовать сферу антидопингового контроля и создать новые платформы для мониторинга.Так, Национальному антидопинговому агентству совместно с Минцифры поручили:Также допинг-офицеров международного класса, имеющих право брать пробы у спортсменов, будут направлять на обучение в Международное агентство тестирования (International Testing Agency).Кроме того, работникам Национального антидопингового агентства из госбюджета планируют выплачивать ежемесячную надбавку за выслугу лет.Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии бизнеса по доставке товаров.
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в узбекистане ужесточат контроль за допингом спортсменов допинг в узбекистане антидопинг в узбекистане как работает новости спорта новость мирзиёев подписал постановление минцифры биологический паспорт в узбекистане что это
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В Узбекистане ужесточат контроль за допингом спортсменов
До конца года в республике появятся "биологический паспорт" спортсмена, электронная платформа антидопингового образования, а также Национальная платформа проверки запрещенных веществ.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Власти Узбекистана планируют
цифровизовать сферу антидопингового контроля и создать новые платформы для мониторинга.
Так, Национальному антидопинговому агентству совместно с Минцифры поручили:
внедрить онлайн-систему "биологического паспорта" (ABP) спортсмена;
организовать современную систему допинг-тестирования и допинг-контроля, сбор и хранение информации о спортсменах;
создать электронную платформу антидопингового образования;
поэтапно внедрить Национальную платформу проверки запрещенных в спорте веществ.
Также допинг-офицеров международного класса, имеющих право брать пробы у спортсменов, будут направлять на обучение в Международное агентство тестирования (International Testing Agency).
Кроме того, работникам Национального антидопингового агентства из госбюджета планируют выплачивать ежемесячную надбавку за выслугу лет.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о развитии бизнеса по доставке товаров.