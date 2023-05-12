https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-ujestochenie-kontrol-doping-sportsmeny-34882482.html

В Узбекистане ужесточат контроль за допингом спортсменов

В Узбекистане ужесточат контроль за допингом спортсменов

В республике появятся документы и платформы для подтверждения допинга

2023-05-12T19:46+0500

2023-05-12T19:46+0500

2023-05-12T19:46+0500

узбекистан

общество

спорт

допинг

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана планируют цифровизовать сферу антидопингового контроля и создать новые платформы для мониторинга.Так, Национальному антидопинговому агентству совместно с Минцифры поручили:Также допинг-офицеров международного класса, имеющих право брать пробы у спортсменов, будут направлять на обучение в Международное агентство тестирования (International Testing Agency).Кроме того, работникам Национального антидопингового агентства из госбюджета планируют выплачивать ежемесячную надбавку за выслугу лет.Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии бизнеса по доставке товаров.

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