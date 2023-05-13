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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230513/13-may-nachalo-final-boi-chm-boks-raspisaniye-34894200.html
13 мая начнутся первые финальные бои ЧМ по боксу — расписание поединков
13 мая начнутся первые финальные бои ЧМ по боксу — расписание поединков
На ринг поднимутся три представителя сборной Узбекистана.
2023-05-13T10:00+0500
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чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
хасанбой дусматов
баходир жалолов
финал
поединок
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Сегодня состоятся первые финальные бои чемпионата мира по боксу, сообщает НОК страны.В поединке сойдутся:Напомним, призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.
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узбекистан чемпионат мира бокс финал асадхуджа муйдинходжаев хасанбой дусматов баходир жалолов дулат бекбауов билал беннама александро арзола казахстан франция куба
узбекистан чемпионат мира бокс финал асадхуджа муйдинходжаев хасанбой дусматов баходир жалолов дулат бекбауов билал беннама александро арзола казахстан франция куба

13 мая начнутся первые финальные бои ЧМ по боксу — расписание поединков

10:00 13.05.2023 (обновлено: 10:16 13.05.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© Федерация бокса Узбекистана
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На ринг поднимутся три представителя сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Сегодня состоятся первые финальные бои чемпионата мира по боксу, сообщает НОК страны.
В поединке сойдутся:
-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев — Дулат Бекбауов (Казахстан), 17.15;
-51 кг: Хасанбой Дусматов — Билал Беннама (Франция), 18.15;
+ 92 кг: Баходир Жалолов — Александро Арзола (Куба), 18.30.
Напомним, призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.
Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.
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