13 мая начнутся первые финальные бои ЧМ по боксу — расписание поединков

Чемпионат мира по боксу в Ташкенте

Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.