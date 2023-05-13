https://uz.sputniknews.ru/20230513/13-may-nachalo-final-boi-chm-boks-raspisaniye-34894200.html
13 мая начнутся первые финальные бои ЧМ по боксу — расписание поединков
13 мая начнутся первые финальные бои ЧМ по боксу — расписание поединков
На ринг поднимутся три представителя сборной Узбекистана.
2023-05-13T10:00+0500
2023-05-13T10:00+0500
2023-05-13T10:16+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
хасанбой дусматов
баходир жалолов
финал
поединок
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Сегодня состоятся первые финальные бои чемпионата мира по боксу, сообщает НОК страны.В поединке сойдутся:Напомним, призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.
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узбекистан чемпионат мира бокс финал асадхуджа муйдинходжаев хасанбой дусматов баходир жалолов дулат бекбауов билал беннама александро арзола казахстан франция куба
узбекистан чемпионат мира бокс финал асадхуджа муйдинходжаев хасанбой дусматов баходир жалолов дулат бекбауов билал беннама александро арзола казахстан франция куба
13 мая начнутся первые финальные бои ЧМ по боксу — расписание поединков
10:00 13.05.2023 (обновлено: 10:16 13.05.2023)
На ринг поднимутся три представителя сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Сегодня состоятся первые финальные бои чемпионата мира по боксу, сообщает НОК
страны.
-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев — Дулат Бекбауов (Казахстан), 17.15;
-51 кг: Хасанбой Дусматов — Билал Беннама (Франция), 18.15;
+ 92 кг: Баходир Жалолов — Александро Арзола (Куба), 18.30.
Напомним, призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.
Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.