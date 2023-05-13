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Мирзиёев: узбекский народ – справедливый судья
Мирзиёев: узбекский народ – справедливый судья
Президент Узбекистан пообщался с местными жителями махалли Жангох.
2023-05-13T11:27+0500
2023-05-13T11:27+0500
2023-05-13T11:27+0500
политика
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекский народ – справедливый судья, он видит все изменения, которые сейчас происходят в Узбекистане, отметил президент республики Шавкат Мирзиёев.Президент посетил махаллю Жангох Шайхантахурского района, в которой проживают более 6,7 тыс. жителей. В ходе визита Мирзиёев оценил работу местного самоуправления – благоустройство территории, ремонт дорог, строительство детских площадок и многое другое.Также президент посмотрел на работу управляющей сервисной компанией "Янги Жангох". Она обслуживает 52 многоэтажных дома в махалле. Для удобства жителей компания запустила приложение "Менинг уйим" для онлайн-оплаты счетов.По завершению визита Мирзиёев посетил расположенную рядом с махаллей аллею вдоль улицы Абдуллы Кадыри. По словам президента, это место станет еще одной достопримечательностью для жителей махалли и туристов.
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мирзиёев: узбекский народ справедливый судья мирзиёев посетил махаллю жангох мирзиёев заявил президент узбекистан считает узбекский народ новости новость
мирзиёев: узбекский народ справедливый судья мирзиёев посетил махаллю жангох мирзиёев заявил президент узбекистан считает узбекский народ новости новость
Мирзиёев: узбекский народ – справедливый судья
Президент Узбекистан пообщался с местными жителями махалли Жангох, а также оценил работу местного самоуправления. Что понравилось президенту – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Узбекский народ – справедливый судья, он видит все изменения, которые сейчас происходят в Узбекистане, отметил
президент республики Шавкат Мирзиёев.
Президент посетил махаллю Жангох Шайхантахурского района, в которой проживают более 6,7 тыс. жителей. В ходе визита Мирзиёев оценил работу местного самоуправления – благоустройство территории, ремонт дорог, строительство детских площадок и многое другое.
"Наш народ - справедливый судья. Сегодня все в нашей стране чувствуют позитивные перемены. Теперь в продолжение этой работы мы передадим махалле не менее 30% полномочий финансовых, налоговых органов и ведомств занятости. Это будет удобная система, которая упростит жизнь людям и улучшит качество услуг, - рассказал он при беседе с местными жителями.
Также президент посмотрел на работу управляющей сервисной компанией "Янги Жангох". Она обслуживает 52 многоэтажных дома в махалле. Для удобства жителей компания запустила приложение "Менинг уйим" для онлайн-оплаты счетов.
"Мы внедрили в махалле “систему пяти” и предоставили ей широкие возможности. Сегодня махалля - это мост между населением и государством. Чем справедливее, прозрачнее, прочнее этот мост, тем довольнее будет наш народ, - отметил президент.
По завершению визита Мирзиёев посетил расположенную рядом с махаллей аллею вдоль улицы Абдуллы Кадыри. По словам президента, это место станет еще одной достопримечательностью для жителей махалли и туристов.