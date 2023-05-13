https://uz.sputniknews.ru/20230513/prezident-mirziyoev-uzbekistan-vstrecha-s-jitelyami-maxalli-34898750.html

Мирзиёев: узбекский народ – справедливый судья

Мирзиёев: узбекский народ – справедливый судья

Президент Узбекистан пообщался с местными жителями махалли Жангох.

2023-05-13T11:27+0500

2023-05-13T11:27+0500

2023-05-13T11:27+0500

политика

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узбекский народ – справедливый судья, он видит все изменения, которые сейчас происходят в Узбекистане, отметил президент республики Шавкат Мирзиёев.Президент посетил махаллю Жангох Шайхантахурского района, в которой проживают более 6,7 тыс. жителей. В ходе визита Мирзиёев оценил работу местного самоуправления – благоустройство территории, ремонт дорог, строительство детских площадок и многое другое.Также президент посмотрел на работу управляющей сервисной компанией "Янги Жангох". Она обслуживает 52 многоэтажных дома в махалле. Для удобства жителей компания запустила приложение "Менинг уйим" для онлайн-оплаты счетов.По завершению визита Мирзиёев посетил расположенную рядом с махаллей аллею вдоль улицы Абдуллы Кадыри. По словам президента, это место станет еще одной достопримечательностью для жителей махалли и туристов.

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