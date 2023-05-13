https://uz.sputniknews.ru/20230513/shavkat-mirziyoyev-vizit-shkola-tashkent-34896456.html

Шавкат Мирзиёев посетил одну из специализированных школ Ташкента

Шавкат Мирзиёев посетил одну из специализированных школ Ташкента

Опыт этой школы по созданию максимального количества ученических мест в условиях ограниченности территории оказался очень интересным

2023-05-13T11:07+0500

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2023-05-13T11:08+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

визит

школа

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Шавкат Миризиёев посетил негосударственную школу, расположенную в Шайхантахурском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Учебное заведение рассчитанно на тысячу учеников, специализируется на английском языке, языках Востока и точных науках. Здесь есть учебные и компьютерные классы, STEM-лаборатория, библиотека, столовая, спортивный зал и бассейн.Президент отметил важность использования опыта этой школы для создания максимального количества ученических мест в условиях ограниченности территории, а также контроля за качеством образования в негосударственных школах.

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