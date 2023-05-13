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https://uz.sputniknews.ru/20230513/shavkat-mirziyoyev-vizit-shkola-tashkent-34896456.html
Шавкат Мирзиёев посетил одну из специализированных школ Ташкента
Шавкат Мирзиёев посетил одну из специализированных школ Ташкента
Опыт этой школы по созданию максимального количества ученических мест в условиях ограниченности территории оказался очень интересным
2023-05-13T11:07+0500
2023-05-13T11:08+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
визит
школа
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Шавкат Миризиёев посетил негосударственную школу, расположенную в Шайхантахурском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Учебное заведение рассчитанно на тысячу учеников, специализируется на английском языке, языках Востока и точных науках. Здесь есть учебные и компьютерные классы, STEM-лаборатория, библиотека, столовая, спортивный зал и бассейн.Президент отметил важность использования опыта этой школы для создания максимального количества ученических мест в условиях ограниченности территории, а также контроля за качеством образования в негосударственных школах.
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узбекистан ташкент шайхантахурский район школа ученики английский язык точные науки библиотека спортивный зал бассейн профессия опыт
узбекистан ташкент шайхантахурский район школа ученики английский язык точные науки библиотека спортивный зал бассейн профессия опыт

Шавкат Мирзиёев посетил одну из специализированных школ Ташкента

11:07 13.05.2023 (обновлено: 11:08 13.05.2023)
© пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу в Шайхантахурском районе Ташкента
Шавкат Мирзиёев посетил школу в Шайхантахурском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2023
© пресс-служба президента Узбекистана
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Опыт этой школы по созданию максимального количества ученических мест в условиях ограниченности территории оказался очень интересным.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Шавкат Миризиёев посетил негосударственную школу, расположенную в Шайхантахурском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Учебное заведение рассчитанно на тысячу учеников, специализируется на английском языке, языках Востока и точных науках. Здесь есть учебные и компьютерные классы, STEM-лаборатория, библиотека, столовая, спортивный зал и бассейн.
"Учебный процесс в школе построен так, чтобы учащиеся освоили минимум два иностранных языка и приобрели одну профессию. В специально оснащенных мастерских проводятся занятия по швейному, столярному делу, обслуживанию компьютеров. Организованы также кружки по интересам", — говорится в сообщении.
Президент отметил важность использования опыта этой школы для создания максимального количества ученических мест в условиях ограниченности территории, а также контроля за качеством образования в негосударственных школах.
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