https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-kultura-natsionalnaya-kuxnya-sovet-34901140.html

Как правильно хранить плов – 2 проверенных способа

Как правильно хранить плов – 2 проверенных способа

Плов можно хранить двумя способами.

2023-05-13T22:00+0500

2023-05-13T22:00+0500

2023-05-13T22:00+0500

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Плов – это не только очень вкусное и сытное блюдо, но и национальная достопримечательность Узбекистана. Его подают со свежими овощами, зеленью или салатами, отлично сочетающимися с мясом и рисом.Несмотря на то, что плов – это достаточно жирное блюдо, его готовят в большом количестве. Зачастую бывает, что люди наевшись, оставляют какую-то его часть в холодильнике.Как хранить плов, чтобы он оставался свежим и вкусным в течение нескольких дней? Специалисты портала uzbekistaninfo.ru поделились секретами.Плов можно обязательно хранить в холодильнике, причем на самой холодной полке. В качестве тары лучше использовать пластиковый контейнер.Если хранить блюдо в открытом виде, то положите его как можно дальше от фруктов, овощей, молочных продуктов и десертов, так как они ускоряют скисание. В холодильнике плов хранят не долго – не более 1-2 дней.Также плов можно заморозить. Но такой способ подходит только для свежего остывшего блюда – оно должно быть приготовлено не более суток назад.Плов следует замораживать в пластиковых, керамических контейнерах или в пакетах. При этом посуду не стоит заполнять полностью, потому что в замороженном виде рис увеличится в размерах. Данным способ можно воспользоваться только один раз – повторно замораживать плов не рекомендуют.Самый скоропортящийся ингредиент плова – это морковь. Именно она портится в первую очередь, и с нее вредные бактерии переносятся на рис и мясо.

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