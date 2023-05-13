https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-kultura-natsionalnaya-kuxnya-sovet-34901140.html
Как правильно хранить плов – 2 проверенных способа
Как правильно хранить плов – 2 проверенных способа
Плов можно хранить двумя способами.
2023-05-13T22:00+0500
2023-05-13T22:00+0500
2023-05-13T22:00+0500
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узбекская культура
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плов
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Плов – это не только очень вкусное и сытное блюдо, но и национальная достопримечательность Узбекистана. Его подают со свежими овощами, зеленью или салатами, отлично сочетающимися с мясом и рисом.Несмотря на то, что плов – это достаточно жирное блюдо, его готовят в большом количестве. Зачастую бывает, что люди наевшись, оставляют какую-то его часть в холодильнике.Как хранить плов, чтобы он оставался свежим и вкусным в течение нескольких дней? Специалисты портала uzbekistaninfo.ru поделились секретами.Плов можно обязательно хранить в холодильнике, причем на самой холодной полке. В качестве тары лучше использовать пластиковый контейнер.Если хранить блюдо в открытом виде, то положите его как можно дальше от фруктов, овощей, молочных продуктов и десертов, так как они ускоряют скисание. В холодильнике плов хранят не долго – не более 1-2 дней.Также плов можно заморозить. Но такой способ подходит только для свежего остывшего блюда – оно должно быть приготовлено не более суток назад.Плов следует замораживать в пластиковых, керамических контейнерах или в пакетах. При этом посуду не стоит заполнять полностью, потому что в замороженном виде рис увеличится в размерах. Данным способ можно воспользоваться только один раз – повторно замораживать плов не рекомендуют.Самый скоропортящийся ингредиент плова – это морковь. Именно она портится в первую очередь, и с нее вредные бактерии переносятся на рис и мясо.
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плов блюда узбекской кухни еда культура советы экспертов сколько можно хранить плов в холодильнике заморозка плова можно ли замораживать плов советы как правильно хранить плов чтобы не прокис не испортился лайфхак
плов блюда узбекской кухни еда культура советы экспертов сколько можно хранить плов в холодильнике заморозка плова можно ли замораживать плов советы как правильно хранить плов чтобы не прокис не испортился лайфхак
Как правильно хранить плов – 2 проверенных способа
По мнению экспертов, главное национальное блюдо узбекской кухни можно хранить только двумя способами. Пользуетесь ли ими вы?
Плов – это не только очень вкусное и сытное блюдо, но и национальная достопримечательность Узбекистана. Его подают со свежими овощами, зеленью или салатами, отлично сочетающимися с мясом и рисом.
Несмотря на то, что плов – это достаточно жирное блюдо, его готовят в большом количестве. Зачастую бывает, что люди наевшись, оставляют какую-то его часть в холодильнике.
Как хранить плов, чтобы он оставался свежим и вкусным в течение нескольких дней? Специалисты портала uzbekistaninfo.ru поделились секретами.
Плов можно обязательно хранить в холодильнике, причем на самой холодной полке. В качестве тары лучше использовать пластиковый контейнер.
"Хранить блюдо в посуде из чугуна, алюминия или нержавеющей стали запрещено, так как эти металлы отслаиваются от стенок посуды, и их попадание в организм человека может привести к проблемам со здоровьем",- предупреждают специалисты.
Если хранить блюдо в открытом виде, то положите его как можно дальше от фруктов, овощей, молочных продуктов и десертов, так как они ускоряют скисание. В холодильнике плов хранят не долго – не более 1-2 дней.
Также плов можно заморозить. Но такой способ подходит только для свежего остывшего блюда – оно должно быть приготовлено не более суток назад.
"В морозилке он может храниться до трех месяцев, однако, его вкусовые качества поблекнут. Хотя и эту проблему можно решить, добавив при разогреве побольше специей, либо подогревая его на водяной бане с добавлением растительного масла", - советуют эксперты.
Плов следует замораживать в пластиковых, керамических контейнерах или в пакетах. При этом посуду не стоит заполнять полностью, потому что в замороженном виде рис увеличится в размерах. Данным способ можно воспользоваться только один раз – повторно замораживать плов не рекомендуют.
"Важно: чем больше ингредиентов в плове – тем быстрее он испортится. Обязательно следите за качеством тех продуктов, которые вы кладете в плов, ведь от них зависят вкус и срок хранения", - советуют специалисты.
Самый скоропортящийся ингредиент плова – это морковь. Именно она портится в первую очередь, и с нее вредные бактерии переносятся на рис и мясо.