https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-podgotovka-vsemirnaya-shaxmatnaya-olimpiada-samarkand-34888424.html
Узбекистан начинает подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде
Узбекистан начинает подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде
Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед Федерацией шахмат республики задачи по подготовке к олимпиаде и конгрессу ФИДЕ в 2026 году.
2023-05-13T09:03+0500
2023-05-13T09:03+0500
2023-05-13T09:03+0500
узбекистан
спорт
шахматы
самарканд
постановление
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. В Узбекистане начинается подготовка к Всемирной шахматной олимпиаде и конгрессу Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которые пройдут в Самарканде в 2026 году.Задачи по подготовке к этим крупным мероприятиям определил в своем Постановлении президент республики Шавкат Мирзиёев.Федерация шахмат Узбекистана должна организовать подписание соответствующих документов между ФИДЕ и правительством страны, обеспечить необходимым оборудованием спортивные сооружения, сформировать и подготовить по три мужских и женских национальных сборных команды.Для развития шахмат в стране также будут проводить ежегодные соревнования: первенство Узбекистана между шахматными клубами, среди учащихся – трехэтапные состязания "Школьная лига", "Лига академических лицеев", "Лига профессиональных образовательных учреждений", "Студенческая лига". Дошколята смогут принять участие в ежегодном "Шахматном фестивале".Кроме того, в соответствии с постановлением, в республике учреждается ежемесячная "шахматная" стипендия в пятикратном размере БРВ (базовая расчетная величина, в настоящее время равна 330 тыс. сумов).Как мы сообщали ранее, Узбекистан признан лучшей "шахматной страной" 2022 года
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узбекистан самарканд всемирная шахматная олимпиада 2026 конгресс фиде шахматы спорт постановление президента
узбекистан самарканд всемирная шахматная олимпиада 2026 конгресс фиде шахматы спорт постановление президента
Узбекистан начинает подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде
Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед Федерацией шахмат республики задачи по подготовке к олимпиаде и конгрессу ФИДЕ в 2026 году.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. В Узбекистане начинается подготовка к Всемирной шахматной олимпиаде и конгрессу Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которые пройдут в Самарканде в 2026 году.
Задачи по подготовке к этим крупным мероприятиям определил в своем Постановлении
президент республики Шавкат Мирзиёев.
Федерация шахмат Узбекистана должна организовать подписание соответствующих документов между ФИДЕ и правительством страны, обеспечить необходимым оборудованием спортивные сооружения, сформировать и подготовить по три мужских и женских национальных сборных команды.
Для развития шахмат в стране также будут проводить ежегодные соревнования: первенство Узбекистана между шахматными клубами, среди учащихся – трехэтапные состязания "Школьная лига", "Лига академических лицеев", "Лига профессиональных образовательных учреждений", "Студенческая лига". Дошколята смогут принять участие в ежегодном "Шахматном фестивале".
Кроме того, в соответствии с постановлением, в республике учреждается ежемесячная "шахматная" стипендия в пятикратном размере БРВ (базовая расчетная величина, в настоящее время равна 330 тыс. сумов).