https://uz.sputniknews.ru/20230513/uzbekistan-podgotovka-vsemirnaya-shaxmatnaya-olimpiada-samarkand-34888424.html

Узбекистан начинает подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде

Узбекистан начинает подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде

Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед Федерацией шахмат республики задачи по подготовке к олимпиаде и конгрессу ФИДЕ в 2026 году.

2023-05-13T09:03+0500

2023-05-13T09:03+0500

2023-05-13T09:03+0500

узбекистан

спорт

шахматы

самарканд

постановление

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. В Узбекистане начинается подготовка к Всемирной шахматной олимпиаде и конгрессу Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которые пройдут в Самарканде в 2026 году.Задачи по подготовке к этим крупным мероприятиям определил в своем Постановлении президент республики Шавкат Мирзиёев.Федерация шахмат Узбекистана должна организовать подписание соответствующих документов между ФИДЕ и правительством страны, обеспечить необходимым оборудованием спортивные сооружения, сформировать и подготовить по три мужских и женских национальных сборных команды.Для развития шахмат в стране также будут проводить ежегодные соревнования: первенство Узбекистана между шахматными клубами, среди учащихся – трехэтапные состязания "Школьная лига", "Лига академических лицеев", "Лига профессиональных образовательных учреждений", "Студенческая лига". Дошколята смогут принять участие в ежегодном "Шахматном фестивале".Кроме того, в соответствии с постановлением, в республике учреждается ежемесячная "шахматная" стипендия в пятикратном размере БРВ (базовая расчетная величина, в настоящее время равна 330 тыс. сумов).Как мы сообщали ранее, Узбекистан признан лучшей "шахматной страной" 2022 года

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