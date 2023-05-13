Должна знать, как "звенит" кость — откровенное интервью участника раскопок
13:05 13.05.2023 (обновлено: 13:06 13.05.2023)
© Sputnik
Татьяна Дубовик начала заниматься поиском братских могил и останков бойцов после того, как смогла найти своего деда, погибшего в Великой Отечественной войне. Теперь она помогает в поиске других без вести пропавших солдат.
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет. Но сотни воинских захоронений с останками бойцов остаются не идентифицированными.
Неопознанными захоронениями занимаются волонтеры-поисковики. Одна из них – руководитель поисковой группы “Ташпоиск” Татьяна Дубовик.
© Архив Татьяны ДубовикКак ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
© Архив Татьяны Дубовик
В интервью Sputnik она рассказала о том, как во время поисковой деятельности впервые увидела в раскопе скелет человека, что стало для нее полной неожиданностью, а также — почему так важно найти и опознать каждого без вести пропавшего солдата.
В поиск Татьяну привела личная история — в свое время она искала своего деда Григория Дубовика. Его память она увековечила, установив кенотаф — символический памятник на могиле своих отца и дяди в Ташкенте. При этом, останки Григория Дубовика находятся в Киевской области.
© Архив Татьяны ДубовикКак ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
© Архив Татьяны Дубовик
“Люди должны знать, что если их дед пропал без вести, и у него нет могилы, или она есть, но находится в другой стране и невозможно ее навестить, то можно сделать кенотаф (памятник без могилы) или же увековечить имя деда на могиле близких родственников. Записи на памятнике — это документальный источник, внуки будут знать, где похоронен их дед, прадед. Еще в эту могилу мы подзахоронили землю с места гибели моего деда, которую я привезла из Украины, и двухгорлую масленку с мест раскопок моей первой экспедиции”, — рассказала Татьяна Дубовик.
Вот уже много лет она и другие поисковики собирают информацию по Книгам памяти России и стран СНГ. Помогают поисковым отрядам со всего мира искать родственников бойцов, погибших в Великую Отечественную войну, которых уже нашли и опознали по "смертным медальонам" и именным вещам.
© Архив Татьяны ДубовикКак ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
© Архив Татьяны Дубовик
Кроме того, поисковики изучают данные о военнопленных, уроженцах стран СНГ, а также воинские захоронения и братские могилы.
Почему поисковик должен знать, как звенит кость и как удалось обнаружить воинское захоронение в Чирчике — смотрите в нашем интервью.