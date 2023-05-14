https://uz.sputniknews.ru/20230514/abdumalik-xalokov-chempion-zoloto-chm-boks-tashkent-34917231.html
Четвертое золото! Абдумалик Халоков стал чемпионом мира
Четвертое золото! Абдумалик Халоков стал чемпионом мира
В финале весовой категории до 57 кг узбекистанец Халоков одержал победу над кубинцем Сеиделем Хорта.
2023-05-14T18:12+0500
2023-05-14T18:12+0500
2023-05-14T18:12+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
абдумалик халоков
золотая медаль
спорт
чемпион
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В заключительный день Чемпионата мира по боксу в Ташкенте узбекистанец Абдумалик Халоков завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг, сообщает НОК.В финальном бою он одолел кубинского боксера Сеиделя Хорта.2 года назад Халоков взял серебро на первенстве планеты в Сербии.Напомним, что в нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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чемпионат мира по боксу в ташкенте узбекистан бокс боксер золотая медаль чемпион спорт
чемпионат мира по боксу в ташкенте узбекистан бокс боксер золотая медаль чемпион спорт
Четвертое золото! Абдумалик Халоков стал чемпионом мира
В финале весовой категории до 57 кг узбекистанец Халоков одержал победу над кубинцем Сеиделем Хорта.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik
. В заключительный день Чемпионата мира по боксу в Ташкенте узбекистанец Абдумалик Халоков завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг, сообщает НОК.
В финальном бою он одолел кубинского боксера Сеиделя Хорта.
2 года назад Халоков взял серебро на первенстве планеты в Сербии.
Напомним, что в нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.