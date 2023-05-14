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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230514/chempionat-mira-boks-tashkent-final-boy-34907084.html
Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото
Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото
За золотую медаль поборются 4 представителя сборной республики.
2023-05-14T09:00+0500
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чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
спорт
ойбек жураев
абдумалик халоков
руслан абдуллаев
саиджамшид джафаров
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня, в Ташкенте — заключительный день чемпионата мира по боксу. За золотую медаль сразятся 4 представителя сборной Узбекистана, сообщает НОК.В поединке сойдутся:Бои стартуют в 17:00.Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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узбекистан бокс боксер чемпионат мира по боксу спорт ойбек жураев абдумалик халоков руслан абдуллаев саиджамшид джафаров медали
узбекистан бокс боксер чемпионат мира по боксу спорт ойбек жураев абдумалик халоков руслан абдуллаев саиджамшид джафаров медали

Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото

09:00 14.05.2023 (обновлено: 09:33 14.05.2023)
© Depositphotos.com / SergeyNivensБоксерские перчатки на стене
Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
© Depositphotos.com / SergeyNivens
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За золотую медаль поборются 4 представителя сборной республики.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня, в Ташкенте — заключительный день чемпионата мира по боксу. За золотую медаль сразятся 4 представителя сборной Узбекистана, сообщает НОК.
В поединке сойдутся:
-54 кг: Ойбек Джураев — Махмуд Сабирхан (Казахстан);
-57 кг: Абдумалик Халоков — Сеидел Хорта (Куба);
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев — Чинзориг Батарсух (Монголия);
-71 кг: Саиджамшид Джафаров — Асланбек Шимбергенов (Казахстан);
Бои стартуют в 17:00.
Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.
В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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