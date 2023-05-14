https://uz.sputniknews.ru/20230514/chempionat-mira-boks-tashkent-final-boy-34907084.html

Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото

Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото

За золотую медаль поборются 4 представителя сборной республики.

2023-05-14T09:00+0500

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чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

спорт

ойбек жураев

абдумалик халоков

руслан абдуллаев

саиджамшид джафаров

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня, в Ташкенте — заключительный день чемпионата мира по боксу. За золотую медаль сразятся 4 представителя сборной Узбекистана, сообщает НОК.В поединке сойдутся:Бои стартуют в 17:00.Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.

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