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Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото
Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото
За золотую медаль поборются 4 представителя сборной республики.
2023-05-14T09:00+0500
2023-05-14T09:00+0500
2023-05-14T09:33+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
спорт
ойбек жураев
абдумалик халоков
руслан абдуллаев
саиджамшид джафаров
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня, в Ташкенте — заключительный день чемпионата мира по боксу. За золотую медаль сразятся 4 представителя сборной Узбекистана, сообщает НОК.В поединке сойдутся:Бои стартуют в 17:00.Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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узбекистан бокс боксер чемпионат мира по боксу спорт ойбек жураев абдумалик халоков руслан абдуллаев саиджамшид джафаров медали
узбекистан бокс боксер чемпионат мира по боксу спорт ойбек жураев абдумалик халоков руслан абдуллаев саиджамшид джафаров медали
Заключительный день ЧМ по боксу в Ташкенте — кто сразится за золото
09:00 14.05.2023 (обновлено: 09:33 14.05.2023)
За золотую медаль поборются 4 представителя сборной республики.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik
. Сегодня, в Ташкенте — заключительный день чемпионата мира по боксу. За золотую медаль сразятся 4 представителя сборной Узбекистана, сообщает НОК.
-54 кг: Ойбек Джураев — Махмуд Сабирхан (Казахстан);
-57 кг: Абдумалик Халоков — Сеидел Хорта (Куба);
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев — Чинзориг Батарсух (Монголия);
-71 кг: Саиджамшид Джафаров — Асланбек Шимбергенов (Казахстан);
Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.
В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.