https://uz.sputniknews.ru/20230514/oybek-djurayev-chempionat-mir-boks-serebro-34916342.html

Ойбек Джураев стал серебряным призером ЧМ

Ойбек Джураев стал серебряным призером ЧМ

Узбекистанский боксер уступил на ринге сопернику из Казахстана

2023-05-14T17:44+0500

2023-05-14T17:44+0500

2023-05-14T17:44+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

ойбек жураев

медали

серебро

спорт

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит заключительный день Чемпионата мира по боксу. Представитель сборной Узбекистана Ойбек Джураев (-54 кг) уступил Махмуду Сабирхану из Казахстана, сообщает НОК.Таким образом, Джураев завершил ЧМ-2023 серебряной медалью.Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.

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