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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230514/oybek-djurayev-chempionat-mir-boks-serebro-34916342.html
Ойбек Джураев стал серебряным призером ЧМ
Ойбек Джураев стал серебряным призером ЧМ
Узбекистанский боксер уступил на ринге сопернику из Казахстана
2023-05-14T17:44+0500
2023-05-14T17:44+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
ойбек жураев
медали
серебро
спорт
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит заключительный день Чемпионата мира по боксу. Представитель сборной Узбекистана Ойбек Джураев (-54 кг) уступил Махмуду Сабирхану из Казахстана, сообщает НОК.Таким образом, Джураев завершил ЧМ-2023 серебряной медалью.Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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чемпионат мира по боксу узбекистан бокс боксер ойбек жураев серебро медали спорт
чемпионат мира по боксу узбекистан бокс боксер ойбек жураев серебро медали спорт

Ойбек Джураев стал серебряным призером ЧМ

17:44 14.05.2023
© НОК УзбекистанаОйбек Джураев
Ойбек Джураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
© НОК Узбекистана
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Узбекистанский боксер уступил на ринге сопернику из Казахстана.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит заключительный день Чемпионата мира по боксу. Представитель сборной Узбекистана Ойбек Джураев (-54 кг) уступил Махмуду Сабирхану из Казахстана, сообщает НОК.
Таким образом, Джураев завершил ЧМ-2023 серебряной медалью.
Напомним, что финальные поединки Чемпионата мира по боксу среди мужчин состоялись 13 мая 2023 года. В финал состязания прошли три узбекистанца: Хасанбой Досматов, Баходир Жалолов и Асадходжа Муйдинходжаев.
В нынешнем турнире впервые призеры получат денежные премии от Международной боксерской ассоциации (IBA). Призовой фонд турнира составляет рекордную сумму — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей в своей весовой категории получат по $200 тыс, серебряных – по $100 тыс., бронзовых – по $50 тыс.
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