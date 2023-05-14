https://uz.sputniknews.ru/20230514/ruslan-abdullayev-zoloto-chm-boks-tashkent-2023-34917782.html

Еще одна победа! Руслан Абдуллаев завершил соревнования с золотой медалью

Еще одна победа! Руслан Абдуллаев завершил соревнования с золотой медалью

Узбекистанский боксер, дебютировавший на чемпионате мира, завоевал золото.

2023-05-14T18:33+0500

2023-05-14T18:33+0500

2023-05-14T18:33+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

ташкент

бокс

боксер

руслан абдуллаев

золотая медаль

спорт

чемпионат мира по боксу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0e/34917535_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f25e459468d8b63cbcc86206cdcc5dea.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В заключительный день чемпионата мира по боксу в Ташкенте узбекистанец Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль, сообщает НОК.Боксер, дебютировавший на ЧМ в весовой категории до 63,5 кг, выиграл бой у Чинзорига Батарсуха из Монголии.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс боксер руслан абдуллаев золотая медаль спорт