https://uz.sputniknews.ru/20230514/ruslan-abdullayev-zoloto-chm-boks-tashkent-2023-34917782.html
Еще одна победа! Руслан Абдуллаев завершил соревнования с золотой медалью
Еще одна победа! Руслан Абдуллаев завершил соревнования с золотой медалью
Узбекистанский боксер, дебютировавший на чемпионате мира, завоевал золото.
2023-05-14T18:33+0500
2023-05-14T18:33+0500
2023-05-14T18:33+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
бокс
боксер
руслан абдуллаев
золотая медаль
спорт
чемпионат мира по боксу
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В заключительный день чемпионата мира по боксу в Ташкенте узбекистанец Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль, сообщает НОК.Боксер, дебютировавший на ЧМ в весовой категории до 63,5 кг, выиграл бой у Чинзорига Батарсуха из Монголии.
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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс боксер руслан абдуллаев золотая медаль спорт
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс боксер руслан абдуллаев золотая медаль спорт
Еще одна победа! Руслан Абдуллаев завершил соревнования с золотой медалью
Узбекистанский боксер, дебютировавший на чемпионате мира, завоевал золото.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В заключительный день чемпионата мира по боксу в Ташкенте узбекистанец Руслан Абдуллаев завоевал золотую медаль, сообщает НОК.
Боксер, дебютировавший на ЧМ в весовой категории до 63,5 кг, выиграл бой у Чинзорига Батарсуха из Монголии.