https://uz.sputniknews.ru/20230514/tashkent-chm-boks-saidjamshid-djafarov-vitse-chempion-serebro-medal-34919020.html

ЧМ по боксу: Саиджамшид Джафаров стал вице-чемпионом

ЧМ по боксу: Саиджамшид Джафаров стал вице-чемпионом

Бой закончился победой казахстанца Асланбека Шимбергенова, а Джафаров завоевал серебро.

2023-05-14T20:15+0500

2023-05-14T20:15+0500

2023-05-14T20:54+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

ташкент

чемпионат мира по боксу

бокс

боксер

саиджамшид джафаров

серебро

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила участие в чемпионате мира в Ташкенте. Саиджамшид Джафаров (-71 кг) последним среди боксеров из Узбекистана провел финальный бой, сообщает НОК.Он закончился победой казахстанца Асланбека Шимбергенова, а Джафаров завоевал серебряную медаль.Таким образом, сборная Узбекистана завершила свое участие в Чемпионате мира с 5 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Этот результат позволил ей занять первое место в общекомандном зачёте.

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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс боксер саиджамшид джафаров серебро.