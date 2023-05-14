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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230514/tashkent-chm-boks-saidjamshid-djafarov-vitse-chempion-serebro-medal-34919020.html
ЧМ по боксу: Саиджамшид Джафаров стал вице-чемпионом
ЧМ по боксу: Саиджамшид Джафаров стал вице-чемпионом
Бой закончился победой казахстанца Асланбека Шимбергенова, а Джафаров завоевал серебро.
2023-05-14T20:15+0500
2023-05-14T20:54+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
чемпионат мира по боксу
бокс
боксер
саиджамшид джафаров
серебро
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила участие в чемпионате мира в Ташкенте. Саиджамшид Джафаров (-71 кг) последним среди боксеров из Узбекистана провел финальный бой, сообщает НОК.Он закончился победой казахстанца Асланбека Шимбергенова, а Джафаров завоевал серебряную медаль.Таким образом, сборная Узбекистана завершила свое участие в Чемпионате мира с 5 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Этот результат позволил ей занять первое место в общекомандном зачёте.
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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс боксер саиджамшид джафаров серебро.
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс боксер саиджамшид джафаров серебро.

ЧМ по боксу: Саиджамшид Джафаров стал вице-чемпионом

20:15 14.05.2023 (обновлено: 20:54 14.05.2023)
© НОК УзбекистанаСаиджамшид Джафаров
Саиджамшид Джафаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2023
© НОК Узбекистана
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Бой закончился победой казахстанца Асланбека Шимбергенова, а Джафаров завоевал серебро.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила участие в чемпионате мира в Ташкенте. Саиджамшид Джафаров (-71 кг) последним среди боксеров из Узбекистана провел финальный бой, сообщает НОК.
Он закончился победой казахстанца Асланбека Шимбергенова, а Джафаров завоевал серебряную медаль.
Таким образом, сборная Узбекистана завершила свое участие в Чемпионате мира с 5 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Этот результат позволил ей занять первое место в общекомандном зачёте.
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