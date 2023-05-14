https://uz.sputniknews.ru/20230514/top-6-napitkov-jara-uzbekistan-34904257.html
6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду
6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду
Топ-6 лучших напитков для жары.
2023-05-14T08:09+0500
2023-05-14T08:09+0500
2023-05-14T08:09+0500
это интересно
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жара
напиток
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Чилля еще не пришла, а в Узбекистане уже жарко. В это время важно много пить. Обильное питье помогает избежать обезвоживания и перегревания организма, а также восстановить запасы витаминов и минералов. Делимся подборкой освежающих напитков.Холодный чайПервое место в нашем списке отдаем чаю. Этот напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и оказывает положительный эффект на наш организм:Айран и ТанКисломолочные напитки спасут сразу от двух напастей – жары и голода. Еще один плюс этих напитков в том, что в них можно добавить свежую зелень, фрукты и овощи.ЛимонадВода, лимон и немного сахара – что может быть легче в приготовлении? Простой и полезный напиток, которые подойдет как взрослым, так и детям.СмузиМодный напиток, который не пробовал лишь ленивый. Его определенным преимуществом является большой выбор ингредиентов. В смузи можно добавить фрукты, овощи, ягоды, мороженное, минералку, крупы. Единственная граница – ваша фантазия.Комбуча или чайный грибПриобрел вторую волну популярность пару лет назад, благодаря тренду на здоровое питание. Напиток богат антиоксидантами, которые поддерживают силу организма и защищают от старения.
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что пить в жару общество жара напитки узбекистан
что пить в жару общество жара напитки узбекистан
6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду
Что делать, если целый день сидеть под кондиционером нельзя, а освежиться хочется? Sputnik подготовил топ-6 лучших напитков для жары.
Чилля еще не пришла, а в Узбекистане уже жарко. В это время важно много пить. Обильное питье помогает избежать обезвоживания и перегревания организма, а также восстановить запасы витаминов и минералов. Делимся подборкой освежающих напитков.
Первое место в нашем списке отдаем чаю. Этот напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и оказывает положительный эффект на наш организм:
стимулирует работу почек,
нормализует работу желудка.
Кисломолочные напитки спасут сразу от двух напастей – жары и голода. Еще один плюс этих напитков в том, что в них можно добавить свежую зелень, фрукты и овощи.
Вода, лимон и немного сахара – что может быть легче в приготовлении? Простой и полезный напиток, которые подойдет как взрослым, так и детям.
Модный напиток, который не пробовал лишь ленивый. Его определенным преимуществом является большой выбор ингредиентов. В смузи можно добавить фрукты, овощи, ягоды, мороженное, минералку, крупы. Единственная граница – ваша фантазия.
Приобрел вторую волну популярность пару лет назад, благодаря тренду на здоровое питание. Напиток богат антиоксидантами, которые поддерживают силу организма и защищают от старения.