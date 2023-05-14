https://uz.sputniknews.ru/20230514/top-6-napitkov-jara-uzbekistan-34904257.html

6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду

6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду

Топ-6 лучших напитков для жары.

2023-05-14T08:09+0500

2023-05-14T08:09+0500

2023-05-14T08:09+0500

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общество

жара

напиток

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Чилля еще не пришла, а в Узбекистане уже жарко. В это время важно много пить. Обильное питье помогает избежать обезвоживания и перегревания организма, а также восстановить запасы витаминов и минералов. Делимся подборкой освежающих напитков.Холодный чайПервое место в нашем списке отдаем чаю. Этот напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и оказывает положительный эффект на наш организм:Айран и ТанКисломолочные напитки спасут сразу от двух напастей – жары и голода. Еще один плюс этих напитков в том, что в них можно добавить свежую зелень, фрукты и овощи.ЛимонадВода, лимон и немного сахара – что может быть легче в приготовлении? Простой и полезный напиток, которые подойдет как взрослым, так и детям.СмузиМодный напиток, который не пробовал лишь ленивый. Его определенным преимуществом является большой выбор ингредиентов. В смузи можно добавить фрукты, овощи, ягоды, мороженное, минералку, крупы. Единственная граница – ваша фантазия.Комбуча или чайный грибПриобрел вторую волну популярность пару лет назад, благодаря тренду на здоровое питание. Напиток богат антиоксидантами, которые поддерживают силу организма и защищают от старения.

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