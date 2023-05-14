https://uz.sputniknews.ru/20230514/turtsiya-prezident-parlament-vybory-final-34918199.html

Голосование на президентских выборах в Турции завершилось

Голосование на президентских выборах в Турции завершилось

Избиратели в течение девяти часов (начиная с 08:00) выбирали президента на ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента.

2023-05-14T19:24+0500

2023-05-14T19:24+0500

2023-05-14T19:24+0500

турция

выборы президента

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

в мире

избирательные участки

голосование

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Турции завершили голосование на выборах президента и депутатов парламента. Избирательные участки закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает РИА Новости.Избиратели в течение девяти часов (начиная с 08:00) выбирали президента на ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента.По данным, опубликованным Высшим избирательным советом (YSK), в 81 провинции установили более 191 тыс. урн.Право проголосовать внутри страны имели 60 млн 721 тыс. 475 граждан, большинство из них женщины — более 30,7 млн. Голосование на зарубежных участках прошло с 27 апреля по 9 мая, свой выбор сделали более 1,8 млн граждан.В итоговый список кандидатов в президенты вошли действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Ранее Высший избирательный совет (YSK) обещал ночью обнародовать предварительные результаты выборов. Согласно графику, подготовленному YSK, окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

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