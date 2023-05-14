https://uz.sputniknews.ru/20230514/turtsiya-prezident-vybory-erdogan-sopernik-kylychdaroglu-golosovaniye-34913040.html
На выборах в Турции проголосовал соперник Эрдогана — Кылычдароглу
На выборах в Турции проголосовал соперник Эрдогана — Кылычдароглу
Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу прибыл на избирательный участок с супругой и мэром Анкары.
2023-05-14T14:12+0500
2023-05-14T14:12+0500
2023-05-14T14:12+0500
турция
выборы президента
парламентские выборы
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
голосование
избирательные участки
оппозиция
в мире
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Главный противник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах, сообщает РИА Новости.Избирательный участок, куда Кылычдароглу прибыл с женой Сельви и мэром Анкары Мансуром Явашем, находится в Аргентинской начальной школе в районе Чанкая столицы Турции Анкары.Оппозиционного кандидата его сторонники встретили аплодисментами и криками "Кылычдароглу - гордость народа".Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая 2023 года. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" — Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов пройдет 28 мая.
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турция выборы президента парламентские выборы реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдароглу голосование избирательные участки оппозиция в мире
турция выборы президента парламентские выборы реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдароглу голосование избирательные участки оппозиция в мире
На выборах в Турции проголосовал соперник Эрдогана — Кылычдароглу
Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" приехал на избирательный участок с супругой и мэром Анкары.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Главный противник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах, сообщает РИА Новости
.
Избирательный участок, куда Кылычдароглу прибыл с женой Сельви и мэром Анкары Мансуром Явашем, находится в Аргентинской начальной школе в районе Чанкая столицы Турции Анкары.
Оппозиционного кандидата его сторонники встретили аплодисментами и криками "Кылычдароглу - гордость народа".
Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая 2023 года. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" — Кылычдароглу.
Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов пройдет 28 мая.