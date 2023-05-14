https://uz.sputniknews.ru/20230514/turtsiya-prezident-vybory-stambul-yavka-34917926.html
В Стамбуле отмечают высокую явку на выборах
В Стамбуле отмечают высокую явку на выборах
Видны переполненные урны и очереди на избирательных участках. В Стамбуле зарегистрировали более 11 млн избирателей.
2023-05-14T18:55+0500
2023-05-14T18:55+0500
2023-05-14T19:27+0500
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стамбул
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Граждане Турции проявляют повышенный интерес к выборам, о этом свидетельствуют очереди на избирательных участках на западе Стамбула и переполненные урны, хотя до конца голосования остался ещё почти час, сообщает РИА Новости.На трех участках, расположенных в школах в "спальном" районе Бахчелиэвлер на западе Стамбула, очереди выстроились у большей части кабинетов, где установлены урны. Граждане ориентируются по спискам, вывешенным перед кабинетами, и переживают, что не успеют проголосовать — это занимает определенное время.В каждом из трех избирательных участков урны заполнили почти до отказа. Сотрудник избирательной комиссии в Анатолийском лицее сообщила, что дополнительные урны устанавливать не планируют, бюллетени будут пытаться втиснуть всеми силами.При этом, в отличие от ситуации на участках в центре города, где присутствие иностранной прессы — дело обычное, на участках в Бахчелиэвлер сотрудники долго совещались относительно разрешения СМИ фотографировать урны и избирателей, и на двух участках отказали.Право проголосовать внутри страны имеют 60 721 475 граждан, в Стамбуле зарегистрированы более 11 млн избирателей.Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции проходят сегодня,14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса"является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначили на 28 мая.
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турция стамбул избирательные участки выборы президента явка в мире
турция стамбул избирательные участки выборы президента явка в мире
В Стамбуле отмечают высокую явку на выборах
18:55 14.05.2023 (обновлено: 19:27 14.05.2023)
Видны переполненные урны и очереди на избирательных участках. В Стамбуле зарегистрировали более 11 млн избирателей.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Граждане Турции проявляют повышенный интерес к выборам, о этом свидетельствуют очереди на избирательных участках на западе Стамбула и переполненные урны, хотя до конца голосования остался ещё почти час, сообщает РИА Новости.
На трех участках, расположенных в школах в "спальном" районе Бахчелиэвлер на западе Стамбула, очереди выстроились у большей части кабинетов, где установлены урны. Граждане ориентируются по спискам, вывешенным перед кабинетами, и переживают, что не успеют проголосовать — это занимает определенное время.
В каждом из трех избирательных участков урны заполнили почти до отказа. Сотрудник избирательной комиссии в Анатолийском лицее сообщила, что дополнительные урны устанавливать не планируют, бюллетени будут пытаться втиснуть всеми силами.
При этом, в отличие от ситуации на участках в центре города, где присутствие иностранной прессы — дело обычное, на участках в Бахчелиэвлер сотрудники долго совещались относительно разрешения СМИ фотографировать урны и избирателей, и на двух участках отказали.
Право проголосовать внутри страны имеют 60 721 475 граждан, в Стамбуле зарегистрированы более 11 млн избирателей.
Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции проходят сегодня,14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса"является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначили на 28 мая.