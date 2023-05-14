https://uz.sputniknews.ru/20230514/turtsiya-vybory-prezident-erdogan-golosovaniye-34913344.html

На выборах в Турции проголосовал Эрдоган

На выборах в Турции проголосовал Эрдоган

Действующий президент Турции проголосовал на избирательном участке в Стамбуле.

2023-05-14T14:38+0500

2023-05-14T14:38+0500

2023-05-14T14:38+0500

турция

выборы президента

реджеп тайип эрдоган

избирательные участки

голосование

в мире

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в воскресенье на избирательном участке в Стамбуле, передает РИА Новости.Он приехал на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены.Предварительно на участке приняли серьезные меры безопасности: близлежащие дома осмотрели бойцы спецназа, а для охраны граждан и самого Эрдогана прибыло множество военнослужащих и несколько военных автомобилей. Избирателей при входе на прилегающую территорию осматривали силовики в штатском. На крыше школы, где располагается избирательный участок, на время прибытия Эрдогана выставили спецназовцев.Избирателей во время голосования президента Турции на участок не пускали, впрочем, они не высказали возмущения, а напротив, выстроились в очередь, чтобы увидеть президента, и приветствовали его овациями.Прессу внутрь участка до и во время голосования Эрдогана также не пустили, журналисты могли лишь из-за ограждений наблюдать за тем, как он выходит из автомобиля и заходит в двери школы.В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган, проголосовав, заявил журналистам, что избирательный процесс на выборах президента и парламента Турции проходит без каких-либо проблем.На вопрос журналиста о том, где он собирается следить за выборами турецкий лидер ответил: "В Стамбуле".Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции проходят сегодня,14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса"является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначили на 28 мая.

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