https://uz.sputniknews.ru/20230514/turtsiya-vybory-prezident-parlament-start-34910720.html

В Турции начали голосование на выборах президента и парламента

В Турции начали голосование на выборах президента и парламента

Избиратели выберут президента на ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента.

2023-05-14T10:44+0500

2023-05-14T10:44+0500

2023-05-14T10:44+0500

турция

выборы президента

парламентские выборы

избирательные участки

голосование

досрочное голосование

бюллетень

реджеп тайип эрдоган

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кемаль кылычдароглу

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Избирательные участки открыли сегодня в Турции для желающих проголосовать на выборах президента и депутатов парламента, сообщает РИА Новости.Участки будут работать до 17.00 (совпадает с мск).Избиратели выберут президента, которому предстоит править страной в ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента.По данным, опубликованным Высшей избирательной комиссией (YSK), в 81 провинции установят более 191 тыс. урн.Право проголосовать внутри страны — у 60 млн 721 тыс. 475 граждан, большинство из них составляют женщины — свыше 30,7 млн.Впервые проголосуют более 4,9 млн человек, если же будут проводить второй тур президентских выборов, то к 28 мая число тех, кто голосует в первый раз увеличится на 47 тыс. 523 человека, сообщил ранее глава YSK Ахмет Йенер.Кроме того, он рассказал, что голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, свой выбор сделали более 1,8 млн граждан. На погранпереходах голосовать также начали с 27 апреля, но завершат в воскресенье в 17.00. Явка на участках в зарубежных представительствах Турции в 73 странах превысила 53% и стала рекордной.По его словам, к выборам готовы и в 11 провинциях, пострадавших от разрушительных февральских землетрясений: там зарегистрировали 8,9 млн избирателей.Запечатанные мешки с бюллетенями из-за границы доставили самолетами в Анкару, где их хранят в закрытом на пять замков помещении. Ключи от него находятся у представителей 4 представленных в парламенте партий и члена комиссии.Размер бюллетеня — один метр: в нем пять альянсов партий, в том числе альянс правящей партии — "Республиканский", а также альянс шести оппозиционных партий — "Народный". В итоговый список Высшей избирательной комиссии включили 24 партии. Бюллетени в ряде регионов отличаются из-за разного числа кандидатов в депутаты.В итоговый список кандидатов в президенты вошли действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы свидетельствуют в пользу и одного, и другого.Бюллетени для голосования отпечатали задолго до объявления Индже о снятии своей кандидатуры, поэтому его имя в них значится. Комиссия постановила в субботу, что отданные за Индже голоса не будут аннулировать.Высшая избирательная комиссия ранее сообщала о принятии необходимых мер по защите от отключений электричества и кибератак в день выборов. Что касается нововведений — на нынешних выборах слабовидящие впервые смогут проголосовать с помощью специальных шаблонов.Избирательные участки традиционно открывают в школах, поэтому власти предварительно предупредили, что занятий в школах в понедельник, 15 мая, не будет.Ожидается, что Эрдоган проголосует на избирательном участке в Стамбуле, где он завершил предвыборную кампанию в субботу вечером, а Кылычдароглу и Оган - в Анкаре.В день выборов запрещена продажа алкогольных напитков, закрыты кафе, свадьбы разрешено проводить после 18.00.Согласно графику, подготовленному YSK, окончательные результаты выборов должны опубликовать 19 мая в официальной прессе.

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