https://uz.sputniknews.ru/20230514/uzbekistan-prognoz-pogody-14-maya-34903136.html

Прогноз погоды на 14 мая

Прогноз погоды на 14 мая

Какая погода будет 14 мая в Узбекистане

2023-05-14T08:30+0500

2023-05-14T08:30+0500

2023-05-14T08:30+0500

общество

узбекистан

прогноз погоды

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня на большей территории страны будет сухо. Дождь ожидается только в Каракалпакстане, горных и предгорных районах республики, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.КаракалпакстанПеременная облачность. Местами сильные дожди и гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и гроза. Ветер западный 7-12 м/c, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.

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