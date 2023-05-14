https://uz.sputniknews.ru/20230514/uzbekistan-prognoz-pogody-14-maya-34903136.html
Прогноз погоды на 14 мая
Прогноз погоды на 14 мая
Какая погода будет 14 мая в Узбекистане
2023-05-14T08:30+0500
2023-05-14T08:30+0500
2023-05-14T08:30+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сегодня на большей территории страны будет сухо. Дождь ожидается только в Каракалпакстане, горных и предгорных районах республики, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.КаракалпакстанПеременная облачность. Местами сильные дожди и гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и гроза. Ветер западный 7-12 м/c, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
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прогноз погоды на 14 мая воскресенье какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня общество
прогноз погоды на 14 мая воскресенье какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня общество
Прогноз погоды на 14 мая
Специалисты Узгидромета рассказали, какую погоду ждать в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Сегодня на большей территории страны будет сухо. Дождь ожидается только в Каракалпакстане, горных и предгорных районах республики, передает
Узгидромет.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.
Переменная облачность. Местами сильные дожди и гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер западный 7-12 м/c, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.