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https://uz.sputniknews.ru/20230515/meditsina-rossiya-uzbekistan-forum-samarkand-2023-34938869.html
Глава минздрава России примет участие в форуме в Самарканде — подробности
Глава минздрава России примет участие в форуме в Самарканде — подробности
В рамках мероприятия планируется подписание ряда документов, направленных на развитие двусторонних отношений в сфере здравоохранения.
2023-05-15T14:58+0500
2023-05-15T14:58+0500
узбекистан
россия
министр
министр здравоохранения
михаил мурашко
амрилло иноятов
форум
самарканд
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Самарканде 3–4 июня состоится узбекско-российский медицинский форум, в котором примут участие министры здравоохранения Узбекистана и России Амрилло Иноятов и Михаил Мурашко, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на организаторов. Мероприятие соберет представителей здравоохранения, политиков, отраслевых экспертов и ученых из обеих стран для обсуждения важных вопросов сферы, обмена передовым опытом и изучения возможностей для создания совместных проектов, отметили организаторы. В программе форума — пленарные заседания, панельные дискуссии и секционные заседания. Основные докладчики — представители сферы здравоохранения Узбекистана и России.Напомним, решение о проведении этого мероприятия приняли министры здравоохранения России и Узбекистана на полях форума "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге в марте этого года.
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узбекистан россия самарканд здравоохранение медицина форум министр михаил мурашко амрилло иноятов докладчики эксперты
узбекистан россия самарканд здравоохранение медицина форум министр михаил мурашко амрилло иноятов докладчики эксперты

Глава минздрава России примет участие в форуме в Самарканде — подробности

14:58 15.05.2023
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
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В рамках мероприятия планируется подписание ряда документов, направленных на развитие двусторонних отношений в сфере здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Самарканде 3–4 июня состоится узбекско-российский медицинский форум, в котором примут участие министры здравоохранения Узбекистана и России Амрилло Иноятов и Михаил Мурашко, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на организаторов.
Мероприятие соберет представителей здравоохранения, политиков, отраслевых экспертов и ученых из обеих стран для обсуждения важных вопросов сферы, обмена передовым опытом и изучения возможностей для создания совместных проектов, отметили организаторы.
В программе форума — пленарные заседания, панельные дискуссии и секционные заседания. Основные докладчики — представители сферы здравоохранения Узбекистана и России.
Напомним, решение о проведении этого мероприятия приняли министры здравоохранения России и Узбекистана на полях форума "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге в марте этого года.
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