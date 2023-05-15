https://uz.sputniknews.ru/20230515/meditsina-rossiya-uzbekistan-forum-samarkand-2023-34938869.html

Глава минздрава России примет участие в форуме в Самарканде — подробности

Глава минздрава России примет участие в форуме в Самарканде — подробности

В рамках мероприятия планируется подписание ряда документов, направленных на развитие двусторонних отношений в сфере здравоохранения.

2023-05-15T14:58+0500

2023-05-15T14:58+0500

2023-05-15T14:58+0500

узбекистан

россия

министр

министр здравоохранения

михаил мурашко

амрилло иноятов

форум

самарканд

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Самарканде 3–4 июня состоится узбекско-российский медицинский форум, в котором примут участие министры здравоохранения Узбекистана и России Амрилло Иноятов и Михаил Мурашко, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на организаторов. Мероприятие соберет представителей здравоохранения, политиков, отраслевых экспертов и ученых из обеих стран для обсуждения важных вопросов сферы, обмена передовым опытом и изучения возможностей для создания совместных проектов, отметили организаторы. В программе форума — пленарные заседания, панельные дискуссии и секционные заседания. Основные докладчики — представители сферы здравоохранения Узбекистана и России.Напомним, решение о проведении этого мероприятия приняли министры здравоохранения России и Узбекистана на полях форума "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге в марте этого года.

узбекистан

россия

самарканд

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