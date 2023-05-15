https://uz.sputniknews.ru/20230515/partiya-uchastiye-dosrochno-vybor-prezident-uzbekistan-34954075.html
Партиям в Узбекистане официально разрешили участвовать в досрочных президентских выборах
Партиям в Узбекистане официально разрешили участвовать в досрочных президентских выборах
Уполномоченные представители политпартий получили регистрационные удостоверения и бланки подписных листов. 15.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-15T15:57+0500
2023-05-15T15:57+0500
2023-05-15T16:15+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Политпартиям официально разрешили участвовать в досрочных выборах президента Узбекистана. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.В нем приняли участие уполномоченные представители политических партий.В соответствии с Избирательным кодексом Центральная избирательная комиссия после рассмотрения документов по разрешению участия в досрочных выборах президента Узбекистана, представленных Народно-демократической партией, Либерально-демократической партией, Социал-демократической партией "Адолат", Экологической партией, а также Демократической партией "Миллий тикланиш" дала разрешение соответствующим партиям на участие в президентских выборах, которые состоятся 9 июля 2023 года и приняла соответствующее постановление.В ходе заседания уполномоченным представителям политических партий выдали регистрационные удостоверения и бланки подписных листов.Постановления, принятые на заседании, разместят на официальном веб-сайте ЦИК.
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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, выборы, политика, партия, демократическая партия "миллий тикланиш", экологическая партия узбекистана, узлидеп, адолат, ндпу
узбекистан, президентские выборы в узбекистане, выборы, политика, партия, демократическая партия "миллий тикланиш", экологическая партия узбекистана, узлидеп, адолат, ндпу
Партиям в Узбекистане официально разрешили участвовать в досрочных президентских выборах
15:57 15.05.2023 (обновлено: 16:15 15.05.2023)
Уполномоченные представители политпартий получили регистрационные удостоверения и бланки подписных листов.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Политпартиям официально разрешили участвовать в досрочных выборах президента Узбекистана. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.
В нем приняли участие уполномоченные представители политических партий.
В соответствии с Избирательным кодексом Центральная избирательная комиссия после рассмотрения документов по разрешению участия в досрочных выборах президента Узбекистана, представленных Народно-демократической партией, Либерально-демократической партией, Социал-демократической партией "Адолат", Экологической партией, а также Демократической партией "Миллий тикланиш" дала разрешение соответствующим партиям на участие в президентских выборах, которые состоятся 9 июля 2023 года и приняла соответствующее постановление.
В ходе заседания уполномоченным представителям политических партий выдали регистрационные удостоверения и бланки подписных листов.
Постановления, принятые на заседании, разместят на официальном веб-сайте ЦИК.