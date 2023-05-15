https://uz.sputniknews.ru/20230515/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-15-17-maya-34920805.html

Прогноз погоды в Узбекистане на 15-17 мая

Прогноз погоды в Узбекистане на 15-17 мая

Прохладный фронт из Поволжья принесет дожди и грозы.

2023-05-15T09:35+0500

2023-05-15T09:35+0500

2023-05-15T09:35+0500

узбекистан

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. В период с 15 по 17 мая в Узбекистане станет прохладнее, сообщает Центр гидрометеорологической службы республики.На территорию страны придет влажный воздух из южных районов Каспийского моря, а затем – прохладный фронт из районов Поволжья. Они принесут с собой дожди и грозы.В понедельник, 15 мая, на большей части республики переменная облачность, без осадков. Дожди могут пройти лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области. Температура воздуха 30-35 градусов.В Ташкенте переменная облачность, без осадков, температура воздуха 33-35 градусов.В предгорных и горных районах ряда регионов республики 15 и 16 мая пройдут сильные дожди, в высокогорьях переходящие в снег, в отдельных местах может выпасть град. Это коснется Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областей.В предгорных и горных районах 16-17 мая возможны сели и паводки.Ветер усилится 15 мая по северу и пустынной зоне, а 16-17 мая местами по всей республике до 15-20 метров в секунду с порывами до 23-25 метров в секунду. В отдельных районах может появиться пыльный поземок.Температура воздуха днем снизится 15-16 мая на севере страны, а 17 мая по всей остальной республике до 17-22 градусов.

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