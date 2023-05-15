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https://uz.sputniknews.ru/20230515/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-15-17-maya-34920805.html
Прогноз погоды в Узбекистане на 15-17 мая
Прогноз погоды в Узбекистане на 15-17 мая
Прохладный фронт из Поволжья принесет дожди и грозы.
2023-05-15T09:35+0500
2023-05-15T09:35+0500
узбекистан
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. В период с 15 по 17 мая в Узбекистане станет прохладнее, сообщает Центр гидрометеорологической службы республики.На территорию страны придет влажный воздух из южных районов Каспийского моря, а затем – прохладный фронт из районов Поволжья. Они принесут с собой дожди и грозы.В понедельник, 15 мая, на большей части республики переменная облачность, без осадков. Дожди могут пройти лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области. Температура воздуха 30-35 градусов.В Ташкенте переменная облачность, без осадков, температура воздуха 33-35 градусов.В предгорных и горных районах ряда регионов республики 15 и 16 мая пройдут сильные дожди, в высокогорьях переходящие в снег, в отдельных местах может выпасть град. Это коснется Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областей.В предгорных и горных районах 16-17 мая возможны сели и паводки.Ветер усилится 15 мая по северу и пустынной зоне, а 16-17 мая местами по всей республике до 15-20 метров в секунду с порывами до 23-25 метров в секунду. В отдельных районах может появиться пыльный поземок.Температура воздуха днем снизится 15-16 мая на севере страны, а 17 мая по всей остальной республике до 17-22 градусов.
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узбекистан прогноз погоды похолодание температура воздуха снизится 15 16 17 мая ташкент дожди грозы снег град каракалпакстан хорезмская область предгорные горные районы опасность селей паводков
узбекистан прогноз погоды похолодание температура воздуха снизится 15 16 17 мая ташкент дожди грозы снег град каракалпакстан хорезмская область предгорные горные районы опасность селей паводков

Прогноз погоды в Узбекистане на 15-17 мая

09:35 15.05.2023
© unsplash.com/Scott GoodwillЖаркая погода
Жаркая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
© unsplash.com/Scott Goodwill
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Прохладный фронт из Поволжья принесет дожди и грозы.
ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. В период с 15 по 17 мая в Узбекистане станет прохладнее, сообщает Центр гидрометеорологической службы республики.
На территорию страны придет влажный воздух из южных районов Каспийского моря, а затем – прохладный фронт из районов Поволжья. Они принесут с собой дожди и грозы.
В понедельник, 15 мая, на большей части республики переменная облачность, без осадков. Дожди могут пройти лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области. Температура воздуха 30-35 градусов.
В Ташкенте переменная облачность, без осадков, температура воздуха 33-35 градусов.
В предгорных и горных районах ряда регионов республики 15 и 16 мая пройдут сильные дожди, в высокогорьях переходящие в снег, в отдельных местах может выпасть град. Это коснется Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областей.
В предгорных и горных районах 16-17 мая возможны сели и паводки.
Ветер усилится 15 мая по северу и пустынной зоне, а 16-17 мая местами по всей республике до 15-20 метров в секунду с порывами до 23-25 метров в секунду. В отдельных районах может появиться пыльный поземок.
Температура воздуха днем снизится 15-16 мая на севере страны, а 17 мая по всей остальной республике до 17-22 градусов.
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