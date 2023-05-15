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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230515/pushilin-vsu-aktivizatsiya-kontrnastuplenie-34953222.html
Пушилин: ВСУ активизировались, но это не контрнаступление
Пушилин: ВСУ активизировались, но это не контрнаступление
Украинские войска пытаются прощупать позиции, но российские войска готовы и контролируют ситуацию, заявил врио главы ДНР.
2023-05-15T15:37+0500
2023-05-15T15:44+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
денис пушилин
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Украинские войска активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости.По его словам, на отдельных участках ситуация усложнилась, но войска готовы и ситуация в целом под контролем. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля.
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специальная военная операция сво россия украина контрнаступление днр донецкая народная республика врио главы денис пушилин всу
специальная военная операция сво россия украина контрнаступление днр донецкая народная республика врио главы денис пушилин всу

Пушилин: ВСУ активизировались, но это не контрнаступление

15:37 15.05.2023 (обновлено: 15:44 15.05.2023)
© © AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь
Украинские военные ведут огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2023
© © AP Photo / Libkos
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Украинские войска пытаются прощупать позиции, но российские войска готовы и контролируют ситуацию, заявил врио главы ДНР.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Украинские войска активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости.

"Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках", — сказал он.

По его словам, на отдельных участках ситуация усложнилась, но войска готовы и ситуация в целом под контролем.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля.
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