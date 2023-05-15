https://uz.sputniknews.ru/20230515/pushilin-vsu-aktivizatsiya-kontrnastuplenie-34953222.html
Пушилин: ВСУ активизировались, но это не контрнаступление
Пушилин: ВСУ активизировались, но это не контрнаступление
Украинские войска пытаются прощупать позиции, но российские войска готовы и контролируют ситуацию, заявил врио главы ДНР.
2023-05-15T15:37+0500
2023-05-15T15:37+0500
2023-05-15T15:44+0500
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денис пушилин
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Украинские войска активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости.По его словам, на отдельных участках ситуация усложнилась, но войска готовы и ситуация в целом под контролем. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля.
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Пушилин: ВСУ активизировались, но это не контрнаступление
15:37 15.05.2023 (обновлено: 15:44 15.05.2023)
Украинские войска пытаются прощупать позиции, но российские войска готовы и контролируют ситуацию, заявил врио главы ДНР.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik
. Украинские войска активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости
.
"Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках", — сказал он.
По его словам, на отдельных участках ситуация усложнилась, но войска готовы и ситуация в целом под контролем.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля.