https://uz.sputniknews.ru/20230515/rezultaty-vyborov-v-turtsii--vozmojen-vtoroy-tur-34922596.html

В Турции подсчитали 99,9% бюллетеней — кто лидирует

В Турции подсчитали 99,9% бюллетеней — кто лидирует

Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, но ему может не хватить голосов для однозначной победы.

2023-05-15T10:15+0500

2023-05-15T10:15+0500

2023-05-15T10:48+0500

в мире

турция

выборы президента

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов после подсчета 99,9% бюллетеней на президентских выборах. Это означает, что в стране может пройти второй тур выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий гостелеканал TRT Haber.За главного оппонента Эрдогана, Кемаля Кылычдароглу, проголосовало 45% избирателей.Высший избирательный совет страны может объявить проведение второго тура выборов 28 мая, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.При этом за рубежом после подсчета более 67% бюллетеней Эрдоган набрал 55,36%, а Кылычдароглу — 41,26% голосов избирателей.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат — лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.

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