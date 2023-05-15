https://uz.sputniknews.ru/20230515/triumf-pobeda-uzbekistan-chempionat-mir-boks-zoloto-video-34921164.html

Триумфальная победа Узбекистана на ЧМ по боксу — видео

Триумфальная победа Узбекистана на ЧМ по боксу — видео

Девять наград позволили Узбекистану занять первое место в общекомандном зачете.

2023-05-15T11:56+0500

2023-05-15T11:56+0500

2023-05-15T12:08+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

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У сборной Узбекистана — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.Золото турнира завоевали Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Руслан Абдуллаев, Асадходжа Муйдинхожаев, Баходир Жалолов. Серебро у Ойбека Жураева и Саиджамшида Джафарова. Аълохон Абдуллаев и Лазизбек Мулложонов выиграли бронзу.Напомним, в турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира. Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.О том, как прошел финал мирового первенства — смотрите в нашем видео.Еще больше видео — в нашем Telegram-канале.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу победа финал 640 спортсменов 104 страны золото серебро бронза призовой фонд хасанбой дусматов абдумалик халоков руслан абдуллаев асадходжа муйдинхожаев баходир жалолов ойбек жураев саиджамшид джафаров аълохон абдуллаев лазизбек мулложонов