https://uz.sputniknews.ru/20230515/triumf-pobeda-uzbekistan-chempionat-mir-boks-zoloto-video-34921164.html
Триумфальная победа Узбекистана на ЧМ по боксу — видео
Триумфальная победа Узбекистана на ЧМ по боксу — видео
Девять наград позволили Узбекистану занять первое место в общекомандном зачете.
2023-05-15T11:56+0500
2023-05-15T11:56+0500
2023-05-15T12:08+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
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У сборной Узбекистана — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.Золото турнира завоевали Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Руслан Абдуллаев, Асадходжа Муйдинхожаев, Баходир Жалолов. Серебро у Ойбека Жураева и Саиджамшида Джафарова. Аълохон Абдуллаев и Лазизбек Мулложонов выиграли бронзу.Напомним, в турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира. Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.О том, как прошел финал мирового первенства — смотрите в нашем видео.Еще больше видео — в нашем Telegram-канале.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу победа финал 640 спортсменов 104 страны золото серебро бронза призовой фонд хасанбой дусматов абдумалик халоков руслан абдуллаев асадходжа муйдинхожаев баходир жалолов ойбек жураев саиджамшид джафаров аълохон абдуллаев лазизбек мулложонов
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу победа финал 640 спортсменов 104 страны золото серебро бронза призовой фонд хасанбой дусматов абдумалик халоков руслан абдуллаев асадходжа муйдинхожаев баходир жалолов ойбек жураев саиджамшид джафаров аълохон абдуллаев лазизбек мулложонов
Триумфальная победа Узбекистана на ЧМ по боксу — видео
11:56 15.05.2023 (обновлено: 12:08 15.05.2023)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Девять наград позволили Узбекистану занять первое место в общекомандном зачете.
У сборной Узбекистана — 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Золото турнира завоевали Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Руслан Абдуллаев, Асадходжа Муйдинхожаев, Баходир Жалолов. Серебро у Ойбека Жураева и Саиджамшида Джафарова. Аълохон Абдуллаев и Лазизбек Мулложонов выиграли бронзу.
Напомним, в турнире приняли участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд чемпионата составил рекордные $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира по боксу проходил в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.
О том, как прошел финал мирового первенства — смотрите в нашем видео.