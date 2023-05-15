https://uz.sputniknews.ru/20230515/uzbekistan-poeticheskiy-stixomarafon-russkiy-yazyk-kultura-34938481.html

Узбекистан примет участие в поэтическом стихомарафоне на русском языке

Узбекистан примет участие в поэтическом стихомарафоне на русском языке

Участники марафона прочитают стихотворения на фоне памятников.

2023-05-15T13:58+0500

2023-05-15T13:58+0500

2023-05-15T14:45+0500

узбекистан

россия

культура

русский язык

общество

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Узбекистане получил широкую поддержку международный поэтический стихомарафон "Стихи любимого поэта — за две недели вокруг света" стартующий в День славянской письменности и культуры 24 мая в Москве. Акция проходит в Год русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ.Участниками стихомарафона станут школьники и студенты, учителя и преподаватели вузов, деятели культуры и представители широкой общественности из более чем пятидесяти стран мира. Участвовать могут все ценители поэзии: достаточно выбрать любимое стихотворение и вдохновенно прочитать его на фоне достопримечательностей или памятников, связанных с русской культурой.Как полагает заведующий отделом Академии наук Республики Узбекистан профессор Мирзохид Рахимов, подобные акции вдохновляют и сближают наши страны, напоминают нам о важности взаимопонимания и взаимоуважения между нашими народами."Общая история не только объединяет, но и требует постоянного поиска новых путей межкультурного взаимодействия", — отметил он, добавив, что стихомарафон на русском языке — один из таких путей, "красивый, ясный и очень поэтичный".Учредителем акции, которая проводится в гуманитарных и просветительских целях, является министерство науки и высшего образования РФ, а организатором — Институт русского языка Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).Комментируя свое участие в акции, российская журналистка Наталия Метлина сообщила, что она не только телевизионная ведущая, но еще и филолог по образованию. "Литература, поэзия, русский язык — тема для меня близкая, любимая и родная. Прочитать широкой аудитории любимое стихотворение Ахматовой — особое удовольствие", — сказала она, напомнив слова Бродского о том, что "каждое выученное стихотворение мы можем считать своим, как будто мы сами его сочинили".Акция пройдет в онлайн-формате. Организаторы ждут от участников горизонтальное видео, которое при условии соответствия основным требованиям будет транслироваться с 24 мая по 6 июня на странице во ВКонтакте Института русского языка РУДН.Участников ждет открытое голосование, а имена победителей будут объявлены в День русского языка 6 июня.

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